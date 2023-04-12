İnce: Aday olmazsam Erdoğan’ın kazanma şansı fazla

Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, adaylığının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yaradığı iddiasını kabul etmedi.

Muharrem İnce.

Türkiye 14 Mayıs’taki seçimlere giderken, İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığı ‘muhalefetin oylarını böleceği’ gerekçesiyle eleştiriliyor.

İnce ise oyları bölmeyeceğini savunarak, ikinci tura kalacağını savunuyor.

TV100’de Candaş Tolga Işık’ın ‘Az Önce Konuştum’ programına katılan İnce, eleştirilere yanıt verdi.

İnce’nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

*İttifak görüşmeleri var, 13 kere toplandılar. Kılıçdaroğlu Milli Yol Partisi, HDP, Bağımsız Türkiye Partisi, Saadet’e, Davutoğlu, Babacan’a gitti. Kimse bizimle iletişime geçmedi.

*İmza toplamaya başladım. Toplayamazsın dediler topladık, bu sefer AK Partililer yardım etti dediler. İftiranın ardı arkası kesilmiyor. İmzayı topladıktan sonra kuralar çekilecek. Kuraya 24 saat kalmış, Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi’ne geldi. Sandık güvenliği, trolleri konuştuk.

*Biz ilkeler ittifakı kurabilirdik, gerek yoktu bu kadar ayrıntıya. CHP, İYİ Parti, Memleket Partisi üçümüz beraber oturalım dedim. Ben bunu basına söyledim.

*Gerek yok bu kadar cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık, milletvekili dağıtmaya. CHP listelerini görünce için sızlıyor.

*(Teklif geldi mi sorusu üzerine) Teklifler menfaat ittifakı doğrultusunda geldi.

(Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ım “Muharrem Bey’in Millet İttifakı’na katılmaması seçimi ya ikinci tura bırakır ya da bizim kazanmamıza neden olur” sözünün hatırlatması üzerine) Ben aday olmazsam Erdoğan’ın kazanma şansı fazla.

*Seçim ikinci tura kaldı, kaçarı yok. Şu 35 günü iyi değerlendirirsem ben kalacağım, ikinci tura, ikinci tura kaldığımda da seçimi alacağım. Sokakta bunu görüyorum.

(Gazeteci Sevilay Yılman’ın İnce’nin parti giderlerini iki banka hesabı üzerinden karşıladığı, şahsi hesabının incelenmesine izin vermediği iddiası hatırlatılınca) Hangi saçlı, Sevilay Yükselir mi Sevilay Yılman mı?

Yılman’ın tepkisi

Bu arada Gazeteci Yılman’dan İnce’nin bu çıkışına tepki gecikmedi. Meselenin kendisi olmadığını vurgulayan Yılman, devamında şunları kaydetti:

“Daha önce benim bir yayında dile getirmiş olduğum şu soruyu sordu.Siz partiyi kurduğunuzda partinin giderlerini 2 hesap üzerinden gördünüz.Biri resmi diğeri şahsi hesabınızdı. Giderlerin çoğu yeterli gelmediği için şahsi hesabınızdan karşıladınız ve siz talep etmelerine rağmen partinin yetkili kurullarına şahsi hesabı açma konusunda neden direnç gösterdiniz? Neden şahsi hesabınızın incelenmesine izin vermediniz?”