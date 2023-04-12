Citi: 14 Mayıs’tan sonra Türkiye’ye 50 milyar dolar girebilir

ABD’li yatırım bankası Citi, 14 Mayıs sonrası para politikası normalleşirse Türkiye’ye 12 ayda 50 milyar dolarlık bir kaynak aktarılabileceğini öngördü.

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Türkiye’de seçimler yaklaştıkça yabancı yatırımcı ve bankaların ilgisi de artıyor. Bu kapsamda yabancı bankalar seçim sonrasına ilişkin analizler yayınlıyor.

Analizlerde, seçim sonrası AKP’yle mevcut ekonomi politikalarının sürmesi halinde daha karamsar bir tabloya işaret ediliyor. Ancak iktidar değişimi ve para politikasının rayını oturması halindeyse uzun vadede pozitif öngörüler var.

Bu bağlamda millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyasının yeni aşamasında, yurt dışı görüşmelerinde bağladığı 300 milyar dolarlık yatırımı öne çıkarması bekleniyor.

Kredi risk primi 250 puan düşebilir

Citi’den İlker Domaç ve Gültekin Işıklar imzalı Citi raporunda, Naci Ağbal’ın Merkez Bankası başkanlığı görevini yaptığı dönem baz alınarak, seçim sonrası doğru para politikasıyla Türkiye’nin kredi risk primlerinin 250 puan düşebileceği belirtildi. Buna göre bu düşüş, 12 ayda 50 milyar doları Türkiye’ye çekebilir.

Analizde, iktidarın neredeyse her gün değişiklik yaptığı düzenlemelerin kaldırılmasıyla, liranın değerinin kısa vadede düşeceği öngörüldü. Buna karşılık risk primindeki iyileşmenin liranın bir yılda yaklaşık yüzde 12 değer kazanabileceği belirtildi.

Diğer yandan ikinci tur ihtimali ve seçim sonrası ekonomi ekibinin oluşumuna ilişkin belirsizliğin mevcut görünüm için risk faktörü olduğu da vurgulandı.