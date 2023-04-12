Üç gündür yükseliyor: Borsada artış sürecek mi?

Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru, borsada hafta başından beri yaşanan yükselişle ilgili ”5300’leri hedefleyen bir piyasa görüyoruz” dedi.

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2022’deki rekorların ardından yeni senede dalgalı bir seyir izleyen borsa, depremler sonrası önlemlerle ayakta tutulmaya çalışılmıştı. Ancak kur korumalı mevduatta faiz tavanının kaldırıldığı bir ortamda yatırımcıların borsadan çekileceği düşünülüyor. Seçim belirsizliği de eklenince hacim iyice düştü.

Ancak tüm bunlara rağmen halka arzlara ilgi sürüyor. Örneğin Koza Polyester’in halka arzına beş kat talep gelmişti.

Diğer yandan geçen haftayı sert dalgalanmayla geçiren borsa, haftanın ilk günü yükselişteydi.

Ekonomi gazetesinden Burcu Göksüzoğlu’na konuşan ekonomist Soner Kuru, borsada temel unsurlarda değişim olmadığını hatta kur korumalı mevduatta faiz tavanının kaldırılmasının ‘aleyhte’ gelişmeler olduğunu söyledi. Kuru, iki gündür süren yükselişin devam edip etmeyeceğiyle ilgili soruyu şöyle yanıtladı: ”Zaten 5 bin ortalamalarda hareket ediyoruz bir süredir. Anladığımız kadarıyla seçim öncesi bu belirsizlik döneminde piyasa 5bin ortalamalarda bu süreci götürecek gibi gözüküyor. 5 bin altına geldiğinde orada oluşan momentum ile birlikte 5 bin üzerine çıktı. 5300-5500’e doğru gittiğini gördük. Ne oldu? Herhangi bir değişiklik yok. Temel unsurlarda olumlu ya da olumsuz yönde bir bozulma yok hatta bir miktar borsa aleyhine gelişmeler var.

‘5 bin seviyesi önemli’

Özellikle bu KKM ve mevduat faizlerinin artması bir miktar borsa aleyhine ama bir şekilde 5 bin seviyesinin altı piyasa oyuncuları açısından makul görünüyor ve buranın üzerine atılıyor. Bu süreçten sonrasında 5 binin üzerinde artık 5 bin seviyesini takip edeceğiz, burası önemli destek seviyesi olacak. Sonrasında ise 5 bin 300’ler, bir önceki dönüşümüz 5 bin 290’lara geliyor. Şu an için de burayı hedefleyen bir piyasa görüyoruz.”