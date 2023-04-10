Borsada ‘son üç saat’ oyunu: Dalgalanma artıyor

İşlem hacminin düştüğü Borsa İstanbul’da oynaklık arttı. Günün büyük kısmında yaprak kımıldamayan borsada hareket, kapanışa üç saat kala başlıyor.

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2022’deki rekorların ardından yeni senede dalgalı bir seyir izleyen borsa, depremler sonrası önlemlerle ayakta tutulmaya çalışılmıştı. Ancak kur korumalı mevduatta faiz tavanının kaldırıldığı bir ortamda yatırımcıların borsadan çekileceği düşünülüyor. Seçim belirsizliği de eklenince hacim iyice düştü.

Ekonomi gazetesinden Barış Erkaya’nın analizinde martın son haftasından bu yana 15:00-18:00 saatleri arasında borsada görülen agresif hareketlerin sert dalgalanmalara yol açtığı belirtildi.

15:00 sonrası başlıyor

29 Mart-4 Nisan arasında BIST-100 endeksini ele alan incelemede dalgalanma marjının bazı günlerde yüzde 6’yı aştığı görülüyor. Yani gelişmiş borsalarda haftalar alabilecek bir dalgalanma Borsa İstanbul’da birkaç saatte oluşabiliyor. Bu hareketler 15:00 sonrasında yoğunlaşıyor.

Aynı dalgalanma işlem hacminin daha yüksek olduğu BIST-30’da da görülüyor.

BIST-30’da 15:00’ten sonra en yüksek dalgalanmanın yaşandığı hissenin Emlak Konut GYO. Onu THY, Aselsan, Aksa Enerji, TAV Havalimanları, Akbank, Turkcell hatta İş Bankası (C) gibi hisseler izliyor.

Analizde bu hareketliliğin nedeni olarak ”Seansın son üç saatine odaklanan bazı hızlı robo-traderların seansın son bölümündeki bu sert dalgalanmalara neden olmuş olabileceği üzerinde duruluyor” dendi.