Ekonomist Şatıroğlu: Borsayla oynuyorlar

Ekonomist Tunç Şatıroğlu, son haftalarda borsadaki dalgalanmayla ilgili ”Alım-satım yaparak, hacim de düştüğü için borsayla oynuyorlar” dedi.

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Geçen yıl enflasyona karşı korunmak isteyenlerin sığınağı borsa, 2023’e dalgalı bir seyirde başladı. Depremler sonrası düzenlemeler gelse de dalgalı seyir devam ediyor. Diğer yandan borsada yatırımcı rekoruna rağmen işlem hacminin düştüğü belirtiliyor. İşlem hacminin çoğu halka arz hisselerinden kaynaklanıyor.

Söz konusu hisselere ocak başındaki tavanlar sonrası açığa satış yasakları gelmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu da (SPK) bazı önlemler almıştı.

Ancak tüm bu düzenlemelere ve Türkiye Varlık Fonu’nun Ziraat Portföy üzerinden destek alımlarına karşın dalgalanma durmadı.

Son beş günde borsada günlük dalgalanma sert oldu. Örneğin 4 Nisan’da işlemlerin kapanmasına bir saat kala endeks yüzde 3 sıçradı.

KRT’de Yavuz Oğhan’a konuşan Tunç Şatıroğlu, bu dalgalı tabloyu özetleyerek ”Borsayla oynuyorlar. Bir alıyorlar bir satıyorlar. Acayip işler yapıyorlar. İşlem hacmi de düştüğü için oynuyorlar. Burası yatırım yeri olmaktan çıktı. Tüm bunların üstüne seçim riski de eklendi” dedi.

Şatıroğlu, borsa yönetimiminse hiçbir tedbir almadığını belirterek ”Robotların yasaklanmasa da satışlarının hızlarının belirli durumlarda düşürülmesi lazım” dedi.