Destici’den ‘basit bir ırkçılık’ örneği

Cumhur ittifakının küçük ortaklarından Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş’ın gerçek soyismini gizlediğini öne sürdü. Oysa Baş’ın ‘Jusoviç’ soyadlı Yugoslavya göçmeni Boşnak bir ailenin çocuğu olduğu bizzat kendi ağzından da açıkladığı, açık kaynaklarda yer alan bir bilgi.

Destici… Fotoğraf: AA

Ancak bu eski soyadı Destici’ye göre Baş’ın ‘ajan’lığının kanıtı. Destici, katıldığı bir yayında şu sözleri sarf etti: “Adam, Tito (eski Yugoslavya Josip Broz Tito) artığı… Burdan geçiyorsun Almanya’ya. Belli ki Alman istihbaratının kontrolünde. Yetiştiriliyorsun, Türkiye’ye gönderiliyorsun. Senin gerçek soyismi ne, Jusoviç… Burda neyi kullanıyorsun, ‘Baş’ı kullanıyorsun. Gerçeğin toplumdan gizlenmesini doğru bulmuyorum.”

Hedef alınan Baş’tan açıklama gecikmedi. Baş, Destici’yi ırkçılıkla suçladı.

Baş, Twitter’dan şunları kaydetti:

*Bu şahsı ciddiye almam ama burada mesele ben değilim. Hakaret edilen ülkemizdeki milyonlarca Yugoslavya göçmenidir.

*Ajan diye itham edilen Almanya’da doğmuş milyonlarca işçi çocuğudur. İşte ırkçılık budur. Suyun öte tarafının, gurbetteki emekçilerin haysiyetine yenileceksiniz!

*“Gizleniyor” dediği bilgilere ise herkes kolaylıkla ulaşabilir. İlk görselde adıma açılmış Wikipedi sayfasını, ikincisinde ise kaleme aldığım Yaşamak İçin Sosyalizm kitabındaki satırları okuyabilirsiniz. Irkçılık komploculuktur, ırkçılık sahtekarlıktır. Bu da basit bir örneğidir.