Erkan Baş’a göre İnce ‘küçük hesaplar’ peşinde

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı adayı olmasını, ‘küçük hesap’ olarak değerlendirdi.

Muharrem İnce ve Erkan Baş. (AA)

Gazeteciler Mine Özbek ve Uğur Dündar’ın TV100’deki programına konuk olan Erkan Baş, Özbek’in “Sayın Muharrem İnce’nin de adaylığı kesinleşti. Ona dönük bir şey söylemek ister misiniz?” şeklindeki sorusuna “İstemem” diyerek yanıt verdi.

Dündar, “Sizin popülaritenizle Sayın Muharrem İnce’nin popülaritesini benzetenler var” diye devam ettirince Baş, buna karşı çıkarak İnce’nin adaylığını şöyle eleştirdi:

*Yok, hiç öyle bir benzerlik yok. Bizim memleketin bütünlüklü çıkarlarından başka hiçbir çıkarımız yoktur.

*Bu ülkenin yüzde 99’u acı çekiyor. Bu kadar acı çekilen bir ülkede küçük hesaplar yapmanın zamanı mıdır?

*Siyaset, memlekete karşı sorumluluktur. Böyle davranmak gerekir, bunun dışındaki bütün davranışları yanlış buluyorum.