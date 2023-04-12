Muharrem İnce, ‘yönetme’yi AKP’ye katılan eski belediye başkanından öğrenmiş

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ‘ihtimal dahilinde olmasa bile’ cumhurbaşkanı seçilirse Meclis’te grubu olmadığı halde ülkeyi nasıl yöneteceği sorulunca daha sonra AKP’ye katılan Yalova’nın eski belediye başkanı Yakup Koçal’ı örnek gösterdi: “Zaten güç bende olunca Meclis de bana döner.”

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce. (AA)

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, dün İnce ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın iktidardan çok muhalefeti eleştirdiğini yazmıştı. Altaylı, bu yazısından sonra İnce tarafından arandığını açıkladı.

İnce’nin “Yapmayın Fatih Bey, iktidarı da eleştiriyorum ama iktidarda eleştirdiğimiz şeye dönüşen muhalefeti de eleştirmek hakkımız” dediğini yazan Altaylı, sorular da yöneltmiş.

Altaylı’nın “Çok düşük ihtimal hatta ihtimal bile değil ama diyelim ki, seçildiniz. Partiniz baraj altı görünüyor ve TBMM’de partisi olmayan, bırakın çoğunluğu azınlığı bile olmayan biri olarak Türkiye’yi nasıl yöneteceksiniz” sorusunu İnce, şöyle yanıtlamış:

“Toplumun önceliklerini yasalaştıracağım. Kim buna hayır diyebilir. (…) Baktım makule hayır diyorlar. Atarım meclisi halkın önüne. Bu belediyelerde oldu aslında. Bağımsız belediye başkanları bunu yaşadılar. Mesela Yalova’da Yakup Koçal başkan oldu. Belediye meclisinde hiç adamı yoktu. ‘Yakup nasıl yöneteceksin’ dedim o zaman. O da aynen benim bu söylediğimi söyledi… Zaten güç bende olunca Meclis de bana döner.”

İnce’nin örnek verdiği Yakup Koçal, Demokrat Parti’den Yalova belediye başkanı seçilmişti. Koçal, sonra da milletvekili olmak için AKP’ye katılmıştı.