Kaftancıoğlu’ndan İnce’ye: Halk dersini verecek

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye “İnce hesaplarla uğraşanlara halk dersini verecek” dedi.

Canan Kaftancıoğlu ve Muharrem İnce. (Fotoğraf: AA)

Cumhuriyet’ten Merve Kılıç’a konuşan İnce, “Millet ittifakını kurarken davet edilmedik, mutabakat metinleri yapılırken davet edilmedik. Yok sayıldık. Biz ittifaklara karşı değiliz ama ittifaklar omurgalı olmalıdır. Onlarınki menfaat ittifakı” dedi.

Kaftancıoğlu’ysa bu açıklamaya ilişkin bir paylaşımı Twitter’da alıntılayarak İnce’ye cevap verdi.

Kaftancıoğlu şunları söyledi: “Yaptıklarını ya da yaşadıklarını gerekçelendirmek için aynaya bakmak yerine bahanelere sığınanlardan hazzetmedim hiç. Ne güzel söylemiş atalarımız, sorumluluk denilen şey önce iğneyi kendine batırmakken, kendi gerçekliğini görmeden ince hesaplarla uğraşanlara da halk dersini verecek.”

İnce muhalefetin oylarını bölmekle eleştiriliyor.