Muharrem İnce çevresine ‘9 Nisan’ı bekleyin’ demiş

ALTAN SANCAR

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce yakın çevresine CHP’nin adaylarının ortaya çıkacağı 9 Nisan’dan itibaren partisinin oy oranının artacağını söylemiş. İnce’nin CHP’den istifa edebilecek bazı isimlerin partisine katılmasını beklediği de öğrenildi.

Muharrem İnce. Fotoğraf: AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin genel merkezinde parti meclisini milletvekili adaylarını belirlemek üzere toplayacak. Saat 19:00’daki toplantı 22:00’ye ertelendi. Kılıçdaroğlu’nun toplantı öncesinde MYK üyeleriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Bu toplantılarda CHP’nin adaylarının büyük ölçüde netleşeceği biliniyor.

Öte yandan cumhurbaşkanı adayı olan ve uzun yıllar siyaset yaptığı CHP’den ayrılarak Memleket Partisi’ni kuran Muharrem İnce’nin de CHP’nin adaylarının belirlenmesini beklediği öğrenildi.

Partisinin kurmayları bir toplantıda konuşan İnce’nin partisinin oy oranlarında yükseliş için tarih verdiği belirtildi. Partiden iki kurmayın aktardığına göre İnce, CHP adaylarının belirlenmesinin ardından partilerinin oy oranının artacağını defalarca dile getirmiş.

CHP’den kopuş bekliyor

Kurmayların aktardığına göre İnce, 9 Nisan’dan itibaren CHP’de adaylık nedeniyle kırgınlıklar olacağını ve partisine katılımların artacağını söylemiş. İnce, CHP’nin aday listesinin tabanda rahatsızlık yaratacağına dair duyumlar aldığını öne sürerek, bu durumun oy oranlarına da yansıyacağını partililere aktarmış. İnce kurmaylarından 9 Nisan’ın beklemelerini istemiş.

Memleket Partisi kurmayları İnce’nin CHP içinde görüştüğü isimler olup olmadığı sorusunaysa “Genel başkan bu konuda bilgi vermedi” diye yanıt verdi.