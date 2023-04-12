Kobani davasında mütalaa günü: ‘Hayat kısa’, yargı uçuyor

ALTAN SANCAR

HDP’li siyasetçilerin yargılandığı Kobani davasında savcılık bugün mütalaasını açıklayacak.

Yargılanan HDP’liler ve avukatları mahkemenin ‘acele’sini sorguladı; hakim, “Hayat kısa” dedi.

Fotoğraf: HDP (Arşiv)

7-8 Ekim 2014 Kobani olaylarına ilişkin olarak 108 kişinin yargılandığı davada bir önceki duruşmada dosya mütalaanın hazırlanması için savcılığa gönderilmişti.

Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki bugünkü duruşmaya HDP’nin eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ da katıldı. Duruşmayı HDP’li milletvekilleri ve çok sayıda avukat takip ediyor.

Yargılanan HDP’lilerin avukatları duruşma başlangıcında heyete tepki göstererek “Neden bu kadar acele ediyorsunuz?” diye sordu. Mahkeme başkanı ise bu soruya “Hayat kısa” diye yanıt verdi.

Duruşmada ilk sözü alan Demirtaş, sert sözlerle mahkeme heyeti ve Erdoğan’a seslendi:

*Bariz AKP-MHP faaliyeti yürütüyorsunuz. Onların siyasi emellerine hizmet etmek için çabalıyorsunuz. Deprem günü ilk kez geçici olarak tahliye dilekçesi verdim. Canlarımız deprem altında karar vermeye tenezzül etmediniz. Karşımızda bir hukuk hassasiyeti, adalet hassasiyeti olan heyeti geçtik insani hassasiyeti olan bir heyet de değilsiniz.

*AKP seçim komisyonu olarak vereceğiniz hiçbir kararı tanımıyoruz. Siz yargıç değilsiniz. Yargının meşrutiyetine saygımız sonsuzdur. Cüppe giymiş olmanız, durumu değiştirmez. AKP’nin siyasi heyetine karşı verecek sözümüz yoktur. Bu bir siyasi çalışmadır. Biz de çalışmamızı seçimde yapacağız.

‘Türkiye siyasi tarihinin en ağır darbesine sizi ortak ettiler’

*Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Uçum, Bekir Bozdağ ve Süleyman Soylu kumpasın baş sorumlularıdır.

*Suç duyurumu tutanağa geçiriyorum, vasiyetimi tutanağa geçiriyorum. Türkiye siyasi tarihinin en ağır darbesine sizi ortak ederek halkı perişan ettiler. Hiç kimseye seçime müdahale için hapis yatırmadılar. Ben ne kadar siyasetçi isem siz de o kadar siyasetçisiniz. Bitti, çoktan bitti. Bu kürsüden seçime müdahale etmenize sessiz kalmayacağız.

*Siz kumpasçısınız, sahte delil koydunuz dosyaya. Siz seçimlere darbe yapan insanlarsınız. Sizin bizi suçlama hakkınız yok, biz sizi suçluyoruz. Erdoğan’dan, Uçum’dan, Bozdağ’dan ve Fahrettin’den gelen talimatları uyguladınız. Sizinle bağımsız yargının önünde, o salonda çatır çatır hesaplaşacağız.

Yüksekdağ: Artık ‘mış’ gibi davranma zorunluluğu da hissetmiyorsunuz

Demirtaş’ın ardından Figen Yüksekdağ, tutuklu bulunduğu Kocaeli 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nden SEGBİS aracılığıyla konuştu.

Yüksekdağ, mahkeme heyetinin ‘kural ve kaide tanınmadığını’ söyledi: “Artık ‘mış’ gibi davranma zorunluluğu da hissetmiyorsunuz.”

Yüksekdağ, savunmasında özetle şunları dedi:

*Siz seçim propaganda merkezisiniz. Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı adayı olarak karşısındaki rakibi devre dışı bırakmak için bu karara ihtiyacı var. Bu kararı kullanarak siyaset yapıyor. Bu kadar hayati bir dönüm noktasında sizin kararlarınız siyasetin merkezine giriyor.

*Savcı beyin açıklayacağı mütalaa iktidarın bitiş fermanı olacaktır. Bu siyasi iktidar ahlaken zaten bitmiştir. Neden sorgu mütalaadan önce alınır? Panik butonu olarak çalışıyorsunuz. Seçim kaldı bir ay siyasi iktidarın istediğini vereceksiniz. Ama halkımızın eli de bizim elimiz de armut toplamıyor. Yeni bir siyasetin, halklarımızın devrimci demokratik siyasetin yolunu açtık bundan sonra da aynı yolu omuz omuza açmaya devam edeceğiz.

Gültan Kışanak: Bunu seçime yetiştiremezsiniz

Yüksekdağ ile aynı SEGBİS odasından bağlanan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanı Gültan Kışanak ise şunları söyledi:

*Siz, size verilen emrin gereğini yerine getirmeye çalışıyorsunuz. Boşuna bu kadar paralanıyorsunuz. Bunu seçime yetiştiremezsiniz. Yetiştiremeyeceğinizi bildiğiniz halde en azından mütalaayı okuyalım mütalaayı hüküm niyetine seçim meydanlarında kullanırlar.

*Altında yatan neden bu bir an önce mütalaayı siyasi iktidarın eline verelim onlar da seçim meydanlarında kullansınlar. Kafanıza göre dosyayı doldurdunuz, paldır küldür bugüne getirdiniz. Üzerinize giydiğiniz cübbeyi hiçe sayıyorsanız, sizin umurunuzda değilse bizim hiç umurumuzda değil.

Güncellenecek…

Ne olmuştu?

HDP’nin eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ dahil 108 kişi, 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde ülke genelinde yaşanan Kobani olaylarıyla ilgili olarak yargılanıyor. Bu kapsamda 27 kişi tutuklu. Sanıkların 29 ayrı suçlamayla 38’er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 19 bin 680’er yıl hapsi isteniyor.

2 bin 676 kişi ve kurumun müşteki olarak yer aldığı iddianamede siyasetçilerin Türk Ceza Kanunu’na göre şu suçları işledikleri iddiasıyla cezalandırılmaları talep ediliyor:

‘Adam öldürme’, ‘adam öldürmeye teşebbüs’, ‘yağma’, ‘alıkoyma’, ‘alıkoymaya teşebbüs’, ‘mala zarar verme’, ‘yakarak mala zarar verme’, ‘kamu malına zarar verme’, ‘yakarak kamu malına zarar verme’, ‘işyeri dokunulmazlığını ihlal’, ‘geceleyin işyeri dokunulmazlığını ihlal’, ‘geceleyin açıktan hırsızlık’, ‘açıktan hırsızlık’, ‘hırsızlık’, ‘geceleyin hırsızlık’, ‘basit yaralama’, ‘silahla basit yaralama’, ‘kamu görevlisini silahla basit yaralama’, ‘kamu görevlisini kasten basit yaralama’, ‘kemik kırığı oluşacak şekilde kasten silahla yaralama’, ‘kamu görevlisini kemik kırığı oluşacak şekilde kasten silahla yaralama’, ‘silahla kasten yaralama’, ‘kamu görevlisini silahla yaralama’, ‘iş ve çalışma hürriyetinin ihlali’, ‘ibadethanelere zarar verme’, ‘düşük yapmaya neden olma’, ‘bayrak yakma’, ‘Atatürk aleyhine işlenen suç hakkında kanuna muhalefet etme’, ‘suç işlemeye tahrik etme’ ve ‘devletin birliğini, ülkenin bütünlüğünü bozma.’