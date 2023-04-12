Demirtaş’tan yargıçlara: AYM üyelerini azarlayan pervasız size ne yapar!

ALTAN SANCAR

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Kobani davasındaki savunmasında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Anayasa Mahkemesi (AYM) üyelerini aradığına dair haberi hatırlatıp yargıçlara şöyle seslendi: “AYM üyelerini doğrudan arayıp azarlayacak pervazsız siyasetçi Ankara 22. Ağır Mahkemesi’ne ne yapar!”

Fotoğraf: HDP (Arşiv)

7-8 Ekim 2014 Kobani olaylarına ilişkin olarak 108 kişinin yargılandığı davaya bugün devam ediliyor.

Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Demirtaş ve Figen Yüksekdağ da katıldı. Duruşmayı HDP’li milletvekilleri ve çok sayıda avukat takip ediyor.

Duruşmada ilk sözü alan Demirtaş’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Erdoğan sizin de önünüze geçerek, bir karar verdi. 29 Mart 2023’te grup toplantısında şöyle dedi: “Ana muhalefetin başı ne diyor? ‘Demirtaş’ı çıkaracağız.’ Diyarbakır’da 251 yavrumuzun ölümüne neden olan bu değil mi? Sen nasıl böyle birisini dışarı çıkarmaktan yana adım atarsın?”

*Açıktan müdahaleler yapıyor. Sözde kalmıyor, bunu pratikte gösteriyor. Şimdi bu zat diyor ki, “Bunların bırakılmaması için 14 Mayıs’ta bize oy vermelisiniz” diyor. Bunu yargıya müdahale olarak almayacak mıyız? (İsmi açıklanmayan bir AYM üyesi Erdoğan’ın, HDP’nin Hazine yardımına blokenin kaldırılması için oy kullanan üyeleri arayarak hesap sorduğunu ileri sürmüştü.)

*Erdoğan, AYM üyelerini bizzat arayarak, azarlamış, “Siz HDP’nin hazine yardımıyla ilgili tedbiri nasıl kaldırırsınız” dediği ortaya çıktı. Ne saraydan ne de AYM’den tekzip geldi. Bizzat AYM üyeleri Erdoğan tarafından arandıklarını teyit etti.

*İsmen de kim olduklarını biliyoruz. AYM üyelerini, yani mahkemeler hiyerarşisindeki en yüksek mahkemenin üyelerini cumhurbaşkanı arıyor, azarlıyor. “Siz bu kararı niye verdiniz” diyor. AYM üyelerini doğrudan arayıp azarlayacak pervazsız siyasetçi Ankara 22. Ağır Mahkemesi’ne ne yapar?”

‘Esrarengiz akşam yemeği’ni hatırlattı

Demirtaş, savunmasında Diken’in ‘Ankara’daki esrarengiz akşam yemeği ve Demirtaş’ın AYM tweet’leri’ başlıklı haberini hatırlattı. Yargılamanın ‘siyasi gerekçeler gözetilerek yapıldığını’ söyledi.

Diken’in güvenilir yargı kaynaklarından edindiği bilgiye göre Aralık 2022’de Ankara’da HDP’yi doğrudan ilgilendirebilecek bir buluşma vardı. Bir restorandaki masada bir AYM üyesi, bir cumhurbaşkanlığı yetkilisi ve eski bir HDP’li siyasetçi yer almıştı.

Haberin tekzip edilmediğini vurgulayan Demirtaş, kapatma davası ve Kobani davasının iktidarın hedefleri doğrultusunda kullanıldığının altını çizdi.

Tutuklu eski HDP lideri, şöyle devam etti:

*Bariz AKP-MHP faaliyeti yürütüyorsunuz. Onların siyasi emellerine hizmet etmek için çabalıyorsunuz. Deprem günü ilk kez geçici olarak tahliye dilekçesi verdim. Canlarımız deprem altında karar vermeye tenezzül etmediniz. Karşımızda bir hukuk hassasiyeti, adalet hassasiyeti olan heyeti geçtik insani hassasiyeti olan bir heyet de değilsiniz.

*AKP seçim komisyonu olarak vereceğiniz hiçbir kararı tanımıyoruz. Siz yargıç değilsiniz. Yargının meşrutiyetine saygımız sonsuzdur. Cüppe giymiş olmanız, durumu değiştirmez. AKP’nin siyasi heyetine karşı verecek sözümüz yoktur. Bu bir siyasi çalışmadır. Biz de çalışmamızı seçimde yapacağız.

‘O salonda çatır çatır hesaplaşacağız’

*Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Uçum, Bekir Bozdağ ve Süleyman Soylu kumpasın baş sorumlularıdır.

*Suç duyurumu tutanağa geçiriyorum, vasiyetimi tutanağa geçiriyorum. Türkiye siyasi tarihinin en ağır darbesine sizi ortak ederek halkı perişan ettiler. Hiç kimseye seçime müdahale için hapis yatırmadılar. Ben ne kadar siyasetçi isem siz de o kadar siyasetçisiniz. Bitti, çoktan bitti. Bu kürsüden seçime müdahale etmenize sessiz kalmayacağız.

*Siz kumpasçısınız, sahte delil koydunuz dosyaya. Siz seçimlere darbe yapan insanlarsınız. Sizin bizi suçlama hakkınız yok, biz sizi suçluyoruz. Erdoğan’dan, Uçum’dan, Bozdağ’dan ve Fahrettin’den gelen talimatları uyguladınız. Sizinle bağımsız yargının önünde, o salonda çatır çatır hesaplaşacağız.

Ne olmuştu?

Demirtaş ve Figen Yüksekdağ dahil 108 kişi, 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde ülke genelinde yaşanan Kobani olaylarıyla ilgili olarak yargılanıyor. Bu kapsamda 27 kişi tutuklu. Sanıkların 29 ayrı suçlamayla 38’er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 19 bin 680’er yıl hapsi isteniyor.

2 bin 676 kişi ve kurumun müşteki olarak yer aldığı iddianamede siyasetçilerin Türk Ceza Kanunu’na göre şu suçları işledikleri iddiasıyla cezalandırılmaları talep ediliyor:

‘Adam öldürme’, ‘adam öldürmeye teşebbüs’, ‘yağma’, ‘alıkoyma’, ‘alıkoymaya teşebbüs’, ‘mala zarar verme’, ‘yakarak mala zarar verme’, ‘kamu malına zarar verme’, ‘yakarak kamu malına zarar verme’, ‘işyeri dokunulmazlığını ihlal’, ‘geceleyin işyeri dokunulmazlığını ihlal’, ‘geceleyin açıktan hırsızlık’, ‘açıktan hırsızlık’, ‘hırsızlık’, ‘geceleyin hırsızlık’, ‘basit yaralama’, ‘silahla basit yaralama’, ‘kamu görevlisini silahla basit yaralama’, ‘kamu görevlisini kasten basit yaralama’, ‘kemik kırığı oluşacak şekilde kasten silahla yaralama’, ‘kamu görevlisini kemik kırığı oluşacak şekilde kasten silahla yaralama’, ‘silahla kasten yaralama’, ‘kamu görevlisini silahla yaralama’, ‘iş ve çalışma hürriyetinin ihlali’, ‘ibadethanelere zarar verme’, ‘düşük yapmaya neden olma’, ‘bayrak yakma’, ‘Atatürk aleyhine işlenen suç hakkında kanuna muhalefet etme’, ‘suç işlemeye tahrik etme’ ve ‘devletin birliğini, ülkenin bütünlüğünü bozma.’