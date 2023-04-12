Kılıçdaroğlu: Çalanın yanına bırakmayacağız

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Hazine’den çalınan 418 milyar doları getireceğini belirterek, “Çalanın yanına bırakmayacağız” dedi.

Görsel: Twitter

Kılıçdaroğlu, ittifakın diğer liderleriyle beraber Adıyaman’da Saadet Partisi’nin düzenlediği iftar programına katıldı.

ANKA’nın haberine göre Kılıçdaroğlu’nun buradaki konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

*Millet ittifakı olarak tek bir şeye kilitlendik. Bu milletin sorunlarını çözmeye kararlıyız. Beraber çözeceğiz, birlikte çözeceğiz.

*Kamplaşma olmadan; birbirimizi kucaklayarak, birbirimize sevgi ve saygı göstererek, kul hakkı yemeyerek bu memlekete hizmet edeceğiz.

*Bu ülkenin sorunlarını çözmeye kararlıyız. Ayrımcılık yok bizim kitabımızda. İnsan, Allah’ın yarattığı en değerli varlıktır. Siyaseten biz bütün insanlara hizmet etmeyi, bir onur ve gurur vesilesi kabul ederiz. Yeter ki bu ülkede, bu güzel vatanımızda; hiçbir çocuk yatağa aç girmesin, her evde huzur olsun, bereket olsun. Arzumuz budur.

*İnsanımız acı içinde. Bunun farkındayız. Büyük acılar yaşandığını gayet iyi biliyoruz. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, güzel bir Türkiye’yi inşa edeceğiz.

*Yeri geldiğinde kendi hatalarımızı da söylüyoruz. Yeri geldiğinde, “Kusurumuz varsa, gel helalleşelim” diyoruz. Çünkü biz insan olarak, birbirimize muhtacız. Birlikte olmalıyız, kucaklaşmalıyız. Ve Türkiye’nin sorunlarını çözmeliyiz.

*Hakkın, hukukun ve adaletin olmasını istiyorsanız, ayın 14’ünde, 14 Mayıs’ta sandığa gideceksiniz; haktan yana, hukuktan yana, adaletten yana oy kullanacaksınız. Bu işin çözümü budur. Kul hakkı yiyenlere oy vermeyin.

*Geldiler, size söylediler. Dediler ki, “Size ev yapacağız, iki yılı ödemesiz olacak, 20 yıl taksitle yaptığımız harcamaların parasını geri alacağız.” Biz evinizi yapacağız, dükkanınızı yapacağız, ahırınızı yapacağız. Sizden bir kuruş dahi almayacağız.

*“Parayı nereden bulacaksın” diye soruyorlar. Hazineden çalınan 418 milyar doları getireceğim ve bu milletin cebine koyacağım. “Parayı nasıl alacaksın” diyorlar. Hiç endişe etmeyin. Bu kardeşiniz, son kuruşuna kadar alacak. Son kuruşuna kadar, alacak ve getireceğiz. Sanıyorlar ki, “Çaldık götürdük, Kılıçdaroğlu onu bulamaz.” Bulurum, bulurum. Fizan’a götürseler bulacağım. Bir kısmını değil, tamamını getireceğim. Bu milet zenginleşecek. Dolayısıyla çalanın yanına bırakmayacağız. Millet İttifakı liderlerinin ortak özelliği o. Çalanın yanına bırakmayacağız. Kul hakkı yiyenden, “Bir dakika kardeşim” diyeceğiz, “Sen bu parayı götürdün, millete vereceğiz.” Para milletin parasıdır.