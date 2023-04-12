Kılıçdaroğlu: Beni eleştirdiğin için asla başına bir iş gelmeyecek

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 200 bin kişiye soruşturma açtırdığını ifade ederek, “Sana söz, beni eleştirdiğin için asla ve asla başına bir iş gelmeyecek” dedi.
Kılıçdaroğlu, bazı televizyon kanallarının hazırladıkları kampanya filmini yayınlamayı reddettiğini duyurmuştu.
Bu kısa filmlerden birini daha paylaşan Kılıçdaroğlu şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanı olarak beni rahatlıkla eleştirebileceksiniz. O, bugüne dek 200 bin kişiye soruşturma açtırdı. En acısı, yalnızca 2021 yılında 305 çocuğu dava etti. Çocukların 101’i 12-14 yaş arasındaydı. Korkunç travmalar yaşattı çocuklara. Ben asla bunları yapmayacağım. #SanaSöz.”
Kılıçdaroğlu’nun paylaştığı videoda verdiği söz şöyle:
“Sana söz Millet İttifakı iktidarında beni özgürce ve korkmadan eleştirebileceksin. Eleştirdiğin için asla ve asla başına bir iş gelmeyecek. Sana söz 85 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım.”