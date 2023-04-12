Jetteki kokain davası: Pilot ve şirket sahibinin tutukluluğuna devam

CANAN COŞKUN

Brezilya’nın Fortaleza Havalimanı’nda 4 Ağustos 2021’de Türkiye’de kurulu ACM Havayolları şirketine kayıtlı jette yakalanan 1,3 ton kokainle ilgili davada mahkeme, tutuklu sanıklar Şeyhmus Özkan ve pilot Veli Demir’in tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma 7 Temmuz’da yapılacak.

Fotoğraf: Arşiv

Küçükçekmece 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’de görülen davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Duruşmada tutuklu sanıklar patron Şeyhmus Özkan ve pilot Veli Demir hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan Bekir Koray Özdoğan, Ali Burak Bülbül ve Leyla Özkan da salondaydı.

Kabin görevlisi tanık olarak dinlendi

Duruşmada jetteki kabin görevilisi Saadet Canpolat tanık olarak dinlendi.

Canpolat, İspanya’nın Malaga şehrinden kalkıp gümrük işlemleri için Fortaleza Havalimanı’na indiklerini, sonra Sao Paulo’ya gidip orada bir gece kaldıklarını söyledi. Canpolat, ardından tekrar Fortaleza’ya gittiklerini anlattı. Kokainle ilgili bir bilgisi olmadığını söyleyen Canpolat, uçağın kapısına geldiklerinde kapıda güvenlik bandı olduğunu, bantı kimin açtığını hatırlamadığını söyledi.

Yolcu geldikten sonra bagaj yüklemesi yapıldığını, yolcunun bütün uçuş boyunca sürekli yemek yediğini, kahve, çay içtiğini, meslek hayatı boyunca bu kadar yemek yiyen bir yolcu görmediğini aktardı. Yolcuların çok sayıda bavulla gelebildiğini söyleyen Canpolat, bu nedenle bavul sayısının dikkatini çekmediğini belirtti.

Yer hizmetlerinin gelerek bavullarla ilgili polisi çağıracağını söylediğini anlatan Canpolat’ın anlatımına göre, bu aşamadan sonra yolcu tedirgin olarak çok terlemeye başladı. Polis geldikten sonra kaptan bavulların yolcuya ait olduğunu söyledi, ancak yolcu inkar etti. Uçuşun nereye yapılacağını hatırlamayan Canpolat, görevinin uçuştaki ikramları organize etmek olduğunu söyledi.

Pilotun Brezilya’daki avukatı dinlendi

Canpolat’tan sonra Fortaleza Üniversitesi’nden ceza profesörü Nestor Santiago tanıklık yaptı. Fortelaza’da aynı zamanda pilot Veli Demir’in avukatlığını da yapan Santiago, en başından beri bu dosyada bulunduğunu söyledi.

Santiago, Brezilya’daki yargı sürecini anlattı. Brezilya’da federal yargılama ve her eyaletin kendi yargılaması olduğunu söyleyen Santiago, soruşturma yürüten polislere ‘delegado‘ dendiğini belirtti. Bu soruşturmanın da Brezilya’da delegado tarafından yürütüldüğünü anlattı.

‘Yolcu kullanıldı’

Cezaevinde hayatını kaybeden yolcu Valdes’in kanser olduğu için uluslararası suç örgütleri tarafından kullanıldığını belirten Santiago, geçtiğimiz ocakta Valdes hakkında dava açıldığını ve soruşturmada Veli Demir’le Şeyhmus Özkan’ın isminin geçmediğini ifade etti. Bu suç örgütünün uzun zamandır soruşturulduğunu kaydeden Santiago, tüm soruşturma kapsamında beş tondan fazla uyuşturucu yakalandığını belirtti.

Brezilya’nın Escobar’ının talimatıyla yüklendi

Bu suç örgütünün ‘Brezilya’nın Pablo Escobar’ı olarak bilinen lideri Sergio Roberto De Carvalho’nun Macaristan’da tutuklandığını söyleyen Santiago uçağa kokainin Sergio’nun talimatıyla yüklendiğini ve bundan Özkan’la Demir’in haberi olmadığını kaydetti. Polisin cep telefonu kayıtlarını incelenmesiyle bunların tespit edildiğini söyleyen Santiago, Demir’in yolcu ve valizleriyle bir bağı olmadığını aktardı.

Uçağın iadesi

Santiago, savcının sorusu üzerine suç örgütüyle ilgili Brezilya’da soruşturma yürütüldüğünü söyledi. Ocakta yolcu Valdes hakkında dava açıldığını, davada pilotun ve şirket sahibinin adının geçmediğini kaydetti. Demir’in Türkiye’de tutuklanmasına şaşırdığını söyleyen Santiago, pilotun isterse Brezilya’da çalışabileceğini belirtti. Savcının sorusuyla ilgili jetin Brezilya’da tutulduğunu kaydeden Santiago, iadeyle ilgili bir davanın sürdüğünü söyledi.

Tanık ifadesinden sonra Veli Demir söz aldı ve üç hakimin kendisi hakkında oybirliğiyle tahliye kararı verdiğini belirtti. Demir’in avukatı Yasin Demirtaş da müvekkilinin yeşil pasaportunu soruşturmayı yürüten polisten aldığını aktardı.

Özkan’ın avukatı Serkan Sarıyaprak’ın sorunu üzerine Koray Özdoğan ve Fatih Rasim Bahar, elden para alındığına şahit olduklarını, bunun olağan dışı bir durum olmadığını söyledi. Şeyhmus Özkan da uçuş yapıldığında banka havalesi yetişmediğinde defalarca elden para aldıklarını, döviz bürolarına personel gönderildiğini belirtti. Avukat Sarıyaprak da mahkemeye başka bir uçuşla ilgili 12 gün sonra ödeme yapıldığına dair bir makbuz sundu.

Savcı tutukluluğun devamını istedi

Tanık, sanık ve avukatların konuşmasından sonra duruşma savcısı tutukluluk haliyle ilgili görüşünü açıkladı. Savcı, Brezilya’daki dosyanın akıbeti için yazı yazılmasını, adli kontrol kararlarının devamına karar verilmesini ve tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini istedi. Avukatların mütalaaya karşı konuşmalarından sonra tutuklu sanıklar söz aldı. Şeyhmus Özkan 16 aydır tutuklu olduğunu belirterek “Dosyada herhangi bir delil yok. Tutukluluk hali zulüm olmaya başladı. Bu zulmün bugün sonlanmasını, akşamleyin çocuklarımla sahur yapmak istiyorum” dedi. Veli Demir de yöneltilen suçtan haberi olmadığını belirterek, yeşil pasaportu ve Amerika vizesi sahibi olduğunu söyledi. 13 yıl subay olarak görev yaptığını söyleyen Demir, “Brezilya’dan bile kaçmadım. ‘Devletinden kaçtı’ dedirttirmem ben” diye konuştu.

Daha sonra mahkeme ara kararını açıkladı. Özkan ve Demir’in ‘kaçma şüphesi’ ve kuvvetli suç şüphesini gösteren delillerin varlığı’ gerekçeleriyle tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Brezilya’daki soruşturmanın akıbetinin sorulmasına hükmeden mahkeme, bir sonraki duruşmanın 7 Temmuz’da yapılmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

Brezilya’nın Fortaleza Havalimanı’nda ACM Havayollarına ait TC-GVA kuyruk tescilli jette 4 Ağustos 2021’de 24 valiz içinde 1,3 ton kokain yakalanmıştı. Jeti Belçika’ya gitmek üzere kiralayan tek yolcu İspanyol Gonzales Valdes ve Türk pilot Veli Demir tutuklanmıştı. ACM Havayolları bu jeti 2017’de Savunma Sanayii Müsteşarlığı’ndan satın almıştı. Jet, daha önce başbakanlık VIP uçak filosunda bulunuyordu.

Bavulların sahibi olduğu iddia edilen yolcu Valdes, 24 Ekim 2021’de tutulduğu cezaevinde öldü. Ölüm nedeninin ‘kanser’ olduğu belirtildi. Pilot Demir de 10 Kasım 2021’de yurtdışına çıkışı yasaklanarak tahliye edilmişti. Demir, 16 Aralık’ta bu yasağın da kaldırılması üzerine 26 Aralık’ta Türkiye’ye gelmişti. Demir’in ardından şirketin sahibi Şeyhmus Özkan, eski eşi Leyla Özkan’ın aralarında bulunduğu toplam yedi kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheli altı kişi serbest bırakılırken Şeyhmus Özkan tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Özkan serbest bırakıldıktan sonra kendisine ait olduğu belirtilen Instagram sayfasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yan yana oldukları bir fotoğraf paylaşılmıştı.

Özkan, savcılığın karara itiraz etmesi üzerine 31 Aralık’ta tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti.

İddianamede, havayolları şirketinin sahibi Şeyhmus Özkan’ın da aralarında bulunduğu sekiz şüpheliye ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma’ suçlaması yöneltildi.

Davanın 28 Aralık 2022’de görülen ilk duruşmasında tutuklu sanıklar Özkan ve pilot Veli Demir hakkında ‘kuvvetli suç şüphesini gösteren delillerin varlığı’ gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına karar verilmişti.