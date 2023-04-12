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Memleket Partisi kurucusu Gaye Usluer, CHP’ye döndü

CHP’den ayrılarak Memleket Partisi’ni kuran ekibe dahil olan Gaye Usluer, CHP’ye döndü.

Fotoğraf: AA

2015 seçimlerinde Eskişehir’den CHP milletvekili seçilen ve parti meclisi üyesi olan Gaye Usluer, Mayıs 2021’de partisinden istifa ederek Memleket Partisi’nin kurucuları arasında yer almıştı.


Bir yıla yakın partinin sözcülüğünü yürüten Usluer, Haziran 2022’de Memleket Partisi’nden istifa etmişti.

Habertürk’ten Mahir Kılıç’ın haberine göre Gaye Usluer bugün CHP’ye döndü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla görüşen Usluer bu ziyareti soran gazetecileri “Yuvaya dönüş” diye yanıtladı.

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