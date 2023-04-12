ABD’den Türkiye’deki bazı şirketlere ‘Rusya’ yaptırımı: ‘Bu sadece uyarı ateşi’

ABD, aralarında Türkiye merkezli en az dört şirketin de bulunduğu 120’den fazla şirkete Rusya’ya yaptırımları deldikleri gerekçesiyle yaptırım uyguladı.

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Türkiye merkezli şirketlerden ikisinin Dexias Türkiye ve Azu International olduğu açıklandı.

BBC Türkçe’den yer alan habere göre bir ABD yetkilisi, yaptırımların şimdilik Rusların sahibi olduğu veya Rusya bağlantılı şirketleri hedef aldığını fakat bunun sadece bir ‘uyarı ateşi’ olduğunu söyledi.

Batı ülkeleri, son dönemde Rusya’yla ticaretini kısıtlaması için Türkiye’ye uyguladığı baskıyı artırmıştı.

Geçen yıl Rusya’nın bankacılık sistemi Mir’den çıkan Türkiye, bu yıl da Rusya’ya paralel ihracatı sonlandırmıştı.

Türkiye üzerinden Rusya’ya transit gönderilecek ürünlerin önce Türkiye gümrüğüne girmesi zorunlu kılınmıştı.

Şubatta Türkiye’ye gelen ABD Hazine Bakanlığı Müsteşarı Brian Nelson, Türkiye’nin Rusya’yla ilişkilerinden dolayı yaptırım gelebileceğini, G7 pazarına erişimin kaybedilebileceğini söylemişti.