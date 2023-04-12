Yurt dışındakiler için oy verme yer ve tarihleri açıklandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs genel seçimlerinde yurt dışı seçmen için 27 Nisan’da başlayacak oy verme işlemlerinin, hangi temsilcilik ve tarihlerde yapılacağını duyurdu.

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Kurulun sayfasında yayınlanan ilana göre yurt dışı seçmen, 74 ülkedeki 177 temsilcilikte 9 Mayıs’a kadar oy kullanabilecek.

Dış temsilciliklerde oylar, o temsilcilik için ilan edilen tarih aralığında hafta içi ve hafta sonu yerel saatle 09.00 ile 21.00 arasında, başkonsolosluklara bağlı şehirlerde ise yerel saatle 09.00 ile 18.00 arasında verilebilecek.

Yurt dışı seçmenler, belirlenen temsilciliklerin herhangi birinde veya sandık kurulan herhangi bir gümrük kapısında oy kullanabilecek, bu işlem için randevu alınmasına gerek olmayacak.

Almanya ve Avusturya

Almanya’da 26 temsilcilikte oy kullanılabilecek.

Bunlar Berlin, Düsseldorf, Essen, Essen/Dortmund, Essen/Siegen, Frankfurt, Frankfurt/Fulda, Frankfurt/Limburg, Hamburg, Hamburg/Kiel, Hannover, Hannover/Bremen, Karlsruhe, Karlsruhe/Mannheim, Kassel, Köln, Köln/Aachen, Mainz, Mainz/Saarbrücken, Münih, Münster, Münster/Bielefeld, Nürnberg, Nürnberg/Regensburg, Stuttgart ve Stuttgart/Ulm başkonsoloslukları olacak.

Oy verme işlemleri Almanya’daki bazı temsilciliklerde 27 Nisan’da, bazılarında ise 29 Nisan’dan itibaren 9 Mayıs’a kadar sürecek.

Avusturya’da da altı temsilcilikte oy verilebilecek.

ABD

Yurt dışı seçmen ABD’de dokuz temsilcilikte oy kullanabilecek. Bunlar Boston, Houston, Los Angeles, Miami, New York, New York/Long Island, New York/South Jersey ve Chicago başkonsoloslukları ile Washington büyükelçiliği olacak. ABD’de 29 Nisan’dan itibaren oy kullanmaya başlanacak.

Fransa

Fransa’da da dokuz temsilcilikte oy verilebilecek.

Bunlardan Bordo, Liyon, Marsilya, Nant, Paris, Strazburg başkonsolosluklarında 27 Nisan’dan, Lyon/Clermont-Ferrand, Paris/Orleans ve Strazburg/Mulhouse başkonsolosluklarında ise 29 Nisan’dan itibaren tercih edilebilecek.

Komşular

Komşu ülkeler Yunanistan’da Atina-Pire, Gümülcine, Rodos ve Selanik başkonsolosluklarında oy vermeye 29 Nisan’da başlanacak.

Bulgaristan’da 4 Mayıs’tan itibaren üç, Gürcistan’da 5 Mayıs’tan itibaren iki, Irak’ta ve İran’da ise 5 Mayıs’tan itibaren üçer temsilcilikte oy verilebilecek.

Azerbaycan’da ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de üçer temsilcilikte oy kullanılabilecek.

Diğer ülkeler

Bunun dışında Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, Çin Halk Cumhuriyeti, Hollanda, Kanada, Rusya Federasyonu’nda dörtder, Avustralya, Bosna Hersek, Belçika, İsviçre, Kazakistan, Pakistan’da üçer, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Danimarka, Güney Afrika, İspanya, İtalya, Japonya, Kosova, Libya, Mısır, Moldova, Özbekistan, Romanya, Sırbistan, Suudi Arabistan ve Ukrayna’da ikişer temsilcilikte oy verilebilecek.

Arnavutluk, Bahreyn, Belarus, Cezayir, Çekya, Estonya, Fas, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İsrail, Karadağ, Katar, Kırgızistan, Kore, Kuveyt, Kuzey Makedonya, Litvanya, Lübnan, Lüksemburg, Macaristan, Malezya, Malta, Nijerya, Norveç, Polonya, Portekiz, Singapur, Slovakya, Sudan, Tanzanya, Tayland, Türkmenistan, Umman, Ürdün ve Yeni Zelanda’da ise birer temsilcilik yurt dışı seçmeninin oy kullanması için açık olacak.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci tura, yani 28 Mayıs Pazar gününe kalması halinde ise belirtilen temsilciliklerde 20-24 Mayıs’ta oy kullanılabilecek.