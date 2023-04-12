Kamudaki mülakat: Erdoğan’ın şahidi olduğu damat Boğaziçi’nde işe alındı

CANAN COŞKUN

Nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yaptığı Ekim 2021’de hayatını kaybeden AKP’li milletvekili İsmet Uçma’nın damadı, Boğaziçi Üniversitesi’nde işe alındı.

Melih Bulu’nun Ocak 2021’de üniversiteye ‘kayyım rektör’ olarak atanmasından bugüne okula mülakatla 400’den fazla personel alındı.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Şu an Boğaziçi Üniversitesi Kurumsal İletişim Ofisi’nde çalışan damat Hikmet Balcı, AKP milletvekili İsmet Uçma’nın kızı Zeynep Uçma ile Mart 2015’te evlenmiş. Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde kıyılan nikahta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan şahitlik yapmış.

Konya Şeker’de çalışmış

Balcı, Boğaziçi Üniversitesi’nden önce özelleştirildikten sonra borç batağına saplanan Konya Şeker’de fuar, etkinlik ve organizasyon yöneticisi olarak çalışıyordu. Kasım 2018’de yayınlanan bir haberde Balcı’nın İstinye Üniversitesi’nin şirketin sahibi Torku’ya verdiği ödülü aldığı belirtilmiş. Ödül töreninin yapıldığı dönem İstinye Üniversitesi’nin rektörü ise tanıdık bir isim: Melih Bulu.

Balcı’nın sosyal iş ağı LinkedIn’deki özgeçmişinde Konya Şeker’de Ocak 2012 ile Eylül 2022 arasında çalıştığı yazılı.

Yolsuzluk şüphelisi işe alım komisyonunda

Boğaziçi Üniversitesi’nde mülakatla gerçekleşen işe alımları Diken daha önce de gündeme getirmişti. Üniversitede kayyım rektörün kadrolaşmasında dikkat çeken atamalardan ilki bilgi işlem daire başkanlığına yolsuzluk şüphelisi Faruk Yakaryılmaz’ın getirilmesiydi. Öğrenci, mezun, akademik ve idari personelin kişisel bilgilerini izinsiz bir şekilde erişime açan Yakaryılmaz, göreve başladıktan dört gün sonra iş ilanı açtı. Yakaryılmaz, kişisel bilgilerin açıldığı şirketin çalışanı Taha Eligüzel’i işe aldı. Kampüsteki İstanbul Matematik Bilimleri Merkezi’nin misafirhanesi Eligüzel için lojmana dönüştürüldü.

Yakaryılmaz, bilgi işlem daire başkanlığına yaklaşık 10 personel aldı. İşe alınan personelin hepsinin KPSS puanı 70’in altında. İlana başvurup işe alınamayanların KPSS puanı 81 ila 89 arasında değişiyor.

Kardeş işe alındı

Yakaryılmaz, daha sonra işe alım komisyonuna da girerek üniversiteye birçok personel aldı. İşe alım komisyonunun bir diğer üyesi de yapı işleri daire başkanı Soner Melih Kural’dı. Komisyon, Eylül 2022’de Soner Melih Kural’ın KPSS puanı 64 olan kardeşi Umutcan Kural’ı işe aldı. Ağabey Kural, kardeşinin mülakatında bulunmadığını öne sürmüştü. Kural’ın işe alındığı pozisyona KPSS’den 80 puan alan bir aday da başvurmuştu.

Kural’ın başında olduğu yapı işleri daire başkanlığında işe alınanlar arasında 59 KPSS puanıyla şube müdürü İmdat Haspolat’ın yakını Onur Haspolat da yer alıyor.

Boğaziçi Üniversitesi Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi, Soner Melih Kural ve sağlık, kültür ve spor daire başkanı Kasım Mantarcı için özel lojmana dönüştürülmüştü. Mantarcı, eşini de okulda işe aldırdı.

İş tecrübesi olmayanlara referans oldu

Komisyonun diğer üyesiyse Mustafa Candan’dı. Candan, 2005-2012 yılları arasında Gülen cemaati yapılanmasının etkin olduğu Ankara’daki Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin müdür yardımcısı olarak çalıştı, daha sonra da sağlık turizmine atıldı. Boğaziçi Üniversitesi’nde işe alım komisyonundayken işe alınan iki personelin referansıydı. Sözlü mülakatı geçip büro personeli olarak işe başlayan Ali Arda Şahintaş ve Samet Şimşek, aynı üniversitenin aynı bölümünden mezun olmuştu ve iş tecrübesi bulunmuyordu. Üç ay süreyle ön büro elemanı olarak çalışan Şahintaş’ın KPSS puanı 55 iken, bir ay süreyle satış danışmanı olarak çalışan Şimşek’in KPSS puanı 71’di.

Personel alım komisyonu, Ekim 2022’de de başvuruculara dini inançlarını anlamaya dair sorular yöneltmişti.

AKP’li kadrolar yerleştiriliyor

KPSS notu düşük olmasına karşın kendinden yüksek not alanları aşarak işe alınanların çok fazla örneği var. 65 KPSS puanıyla yurt ve konut tahsis şube müdürlüğünde çalışmaya başlayan Özlem Kurucu, AKP Üsküdar ilçe yürütme kurulu üyesi. Üniversitenin Kilyos yerleşkesinde bulunan iki yurdun amirliğine getirilen AKP Tokat il gençlik yöneticisi ve milletvekili aday adayı Muhyiddin İkbal Keskin de KPSS’de Kurucu’yla aynı puanı almış. AKP Esenler belediye meclisinin eski üyesi Veysel Günal’ın oğlu Serkan Günal da 57 KPSS puanıyla kayıt işleri şube müdürlüğünde işe alınmış.

50 KPSS puanıyla işe başvurup işe alınanlar arasındaki en düşük nota sahip Betül Bıçakçı da iktisadi ve idari bilimler fakültesinde dekan sekreteri olarak işe alındı. Bıçakçı, başvurduğu ilan yerine başka bir pozisyondan işe alındı. Oysa personel alım ilanına göre, adaylar belirtilen unvanlardan yalnızca bir tanesine başvuru yapabiliyordu.

7 Ağustos 2022’de destek personeli olarak işe alınan İshak Gürel’in ise KPSS puanının olmadığı biliniyor. Aynı tarihteki işe alımda KPSS puanı 58 olan Rıza Köksal, spor şube müdürlüğünde işe alındı. Köksal 2019’da tekrarlanan İstanbul büyükşehir belediye seçimlerinde iki seçim arası belediyeye işe alınanlar arasında.

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