Ücretsiz mavi tikler önümüzdeki hafta kalkıyor

Elon Musk, Twitter’da mavi tiklerin önümüzdeki haftaya kadar tamamen kaldırılacağını duyurdu.
Twitter’da, kullanıcının hesap adının yanında mavi bir onay işaretiyle gösterilen doğrulama işareti 2009 yılında kullanılmaya başlamıştı.
Musk şirketin eski doğrulanmış kullanıcıların hesaplarından mavi tikleri 1 Nisan’dan itibaren kaldıracağını söylemişti, ancak değişiklik henüz tam olarak devreye sokulmadı.
Tesla ve SpaceX’in de patronu Musk, BBC’ye, mavi tikli hesapların önümüzdeki hafta tamamen kaldırılacağını açıkladı.
The New York Times dahil bazı hesaplar, ücretli doğrulama için kaydolmayacağını açıklamasının ardından ‘doğrulanmış’ mavi tik onayını kaybetmişti.
Sosyal medya platformu şu anda Twitter Blue için 8 ABD Doları ücret ödemeyen eski hesaplardan doğrulanmış onay işaretlerini kaldırma sürecinde.