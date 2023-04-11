Twitter’ın eski CEO’su Elon Musk’a dava açtı

Elon Musk’ın işten çıkardığı Twitter’ın eski CEO’su Parag Agrawal ve diğer üst düzey yöneticiler ‘içeride kalan paralarını’ istiyor.

Teknoloji milyarderi Elon Musk geçen ekimde Twitter’ı satın aldıktan sonra Agrawal’ın yanısıra hukuk sorumlusu Vijaya Gadde ve finans sorumlusu Ned Segal’i işten çıkarmıştı. Üç eski yönetici, alacakları nedeniyle şirketi dava etti.

TechCrunch’ın haberine göre Delaware Chancery Mahkeme’sinde açılan davada davacılar 1 milyon doların üzerindeki alacakları için Twitter’a birden çok defa başvuruda bulunduğunu belirtti.

Almanya’yla da davalık

Twitter, Musk şirketi satın aldıktan sonra çok sayıda davaya konu oldu. Bunlar arasında, çalışanların yasal süre gözetilmeden kovulması ve kovulanların şirketten alacaklarını alamaması var.

Twitter, nefret söylemini platformdan kaldıramadığı için Almanya’da da bir hukuk savaşının içinde. Kaybederse 50 milyon avroya kadar para cezasına çarptırılabilir.