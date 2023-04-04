Elon Musk Twitter’da simge değiştirdi, Dogecoin fırladı

Twitter’ın logosunun kripto para birimi Dogecoin’in simgesiyle değiştirilmesinin ardından Dogecoin yüzde 28 değer kazandı.

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Sayıları her geçen gün artan kripto para birimleriyle dalga geçmek için kurulan Dogecoin adlı kripto paranın piyasa hacmi bir yılda 80 kattan fazla artarak 2 milyar doları aşmıştı.

Twitter’ı 27 Ekim 2022’de satın alan Elon Musk da 2021 ve 2022’de sosyal medya paylaşımlarının etkisiyle küresel piyasalarla ‘oynamıştı.’

ABD’li iş insanı Bitcoin, Dogecoin ve Shiba’nın fiyatının çok hızlı yükselmesine ve düşmesine neden olan tweet’ler atmıştı.

Dün de Twitter’ın logosu Dogecoin’in logosuyla değiştiği görüldü.

Bunun üzerine Dogecoin’in değeri yükseldi.

Google Finance verilerine göre Twitter’ın logosu değişmeden önce 0,077 seviyesinde ilerleyen Dogecoin, logo değişimiyle beraber yüzde 34’e yakın değer kazanarak 0,1028 seviyesine geldi.

Dogecoin’in şu anki değeriyse 0,0987. Yani, logonun değişmesinden hemen önceki fiyatına kıyasla yüzde 28 daha değerli.