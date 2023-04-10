BBC ve Twitter arasında ‘etiket’ gerilimi

Britanya’nın kamu yayıncısı BBC, Twitter yönetiminin platformdaki ana hesaplarından birine ‘hükümet tarafından finanse edilen basın kuruluşu’ ibaresi eklemesine itiraz etti.

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Twitter, ‘resmi ve devlete bağlı’ medya hesaplarını, geçen sene Rusya’nın Ukrayna’da giriştiği işgal harekatı sırasında etiketlemeye başlamıştı. Örneğin, Türkiye’de de yayın yapan Sputnik, ‘Rusya devletine bağlı basın kuruluşu’ olarak etiketlenmişti.

Dün de Twitter’da 2,2 milyon takipçisi bulunan @BBC hesabına ‘hükümet tarafından finanse edilen basın kuruluşu’ ibaresi konmuştu.

İbaredeki bağlantı, resmi medya hesaplarıyla ilgili Twitter’ın politikasının anlatıldığı açıklamaya yönlendiriyor.

Açıklamada, bu etiketlerin ağırlıklı olarak jeopolitik başlıkları ve diplomasiyi konu edinen resmi hesaplar için ek bağlam sağladığı belirtiliyor.

Etikette geri adım

Aynı etiket ABD’de NPR için de uygulanıyor. NPR için ilk etapta ‘devlet destekli basın kuruluşu’ ibaresi kullanılmış, kuruluş çok sert tepki gösterip bir daha tweet atmayacaklarını açıklayınca etiket ‘hükümet tarafından finanse edilen basın kuruluşu’ diye değiştirilmişti.

Twitter yönetiminin açıklamasında iki kuruluş editoryal bağımsızlığa sahip olduğu için Sputnik’teki gibi ‘devlet destekli’ etiketinin kullanılmadığı belirtiliyor.

Zamanla etiketlerin kapsamının diğer ülkelere genişletilmesi de planlanıyor.

BBC: Sorun bir an önce çözülsün

BBC yönetimiyse kendileri için böyle bir etiket kullanılmasını ‘sorunlu’ buldu. Yönetim ‘sorun’un bir an evvel çözülmesi için Twitter’la görüştüklerini aktardı: “BBC her zaman bağımsız olmuştur ve bugün de bağımsızdır. Lisans ücretleri üzerinden Britanya halkı tarafından finanse ediliyoruz.”

Her evden 159 sterlin

Britanya’da televizyon izlenen her evden alınan lisans ücreti olarak yıllık 159 sterlin (3 bin 800 TL) alınıyor. BBC ayrıca, BBC World Service’i desteklemek için hükümetten yılda 90 milyon sterlin alıyor.

BBC tüzüğüne göre kuruluş editoryal karar alma ve yönetim konusunda ‘bağımsız olmak zorunda.’