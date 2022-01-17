Britanya’da hükümet BBC’nin fonlarını iki yıl boyunca sabitleyecek

Britanya’da hükümet, BBC’nin en büyük gelir kaynağı olan lisans ücretinin gelecek iki yıl boyunca sabitleyeceğini duyurdu.

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Dijital, Kültür ve Medya Bakanlığı’nın açıklamasına göre televizyon izlenen her evden alınan lisans ücreti 2024’e kadar yıllık 159 sterlin (2 bin 900 TL) olarak kalacak ve sonraki dört yıl boyunca da enflasyon oranında artırılacak.

BBC’nin 2022’de yaklaşık 3,7 milyar sterlin, 2027 sonuna kadar da 23 milyar sterlin alması bekleniyor. BBC ayrıca, BBC World Service’i desteklemek için hükümetten yılda 90 milyon sterlin almaya devam edecek.

Bu karar, özel olarak finanse edilen haber kuruluşları ile Netflix ve tüketici abonelikleri tarafından finanse edilen diğer eğlence akış hizmetleri gibi platformla rekabet etmeye çalışan BBC için büyük bir finansal darbe olacak. Nisan ayında Britanya enflasyonunun 30 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 6’ya veya daha fazlasına ulaşması bekleniyor.

Yürürlükte olan BBC beyannamesi, mevcut lisans ücreti modelinin 31 Aralık 2027’de sona ermesini, Kültür bakanının sonrası için finansman ayarlamasını öngörüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kültür Bakanı Nadine Dorries, BBC’nin Britanya kültürel mirasında ‘eşsiz bir yere sahip olduğunu’, ancak ‘ailelerin yaşam giderlerinde keskin bir artışla karşı karşıya olduğu bir dönemde TV lisansı için daha fazla ödemelerinin istenemeyeceğini’ kaydetti.

Dorries, daha önce attığı bir tweet’inde kamu kuruluşunun kendini fonlaması için yeni yöntemler bulması gerektiğini kaydetmişti.

Muhalefet: Karar siyasi

Muhalefetteki İşçi Partisi’ne göre karar siyasi. İşçi Partisi Milletvekili ve kültür politikası şefi Lucy Powell, “Başbakan ve Kültür bakanı, bu büyük Britanya kurumuna gazeteciliğini sevmedikleri için saldırmaya kararlı görünüyorlar” dedi.

Bununla beraber Britanya basını, bu adımın, Başbakan Boris Johnson’ın pandemi kısıtlamalarına rağmen Başbakanlık’ta partiler düzenlenmesi sonrası oluşan tepkiyi azaltma planının bir parçası olduğunu yazdı.

Hükümetin ayrıca bu partilerle ilgili haber yapan BBC’ye kızgın olduğu belirtilirken Kültür Bakanı Dorries, kurumun tarafsız olmadığını iddia etmişti.

BBC ayrıca, Johnson hükümetinin ana politikalarından ‘Brexit’ olarak adlandırılan Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma sürecinde ‘eleştirel içerikler ürettiği için’ iktidar partisi tarafından topa tutulmuştu.