Yavaş, muhalefette ‘bölücü’ arayanlara HÜDA-PAR’ı gösterdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, PKK liderlerinin açıklamalarının ‘altılı masanın işini bozmak için’ olduğunu söyledi.

Yavaş, kendilerini ‘bölücülükle’ suçlayanlara AKP listelerinden seçime girecek Hür Deva Partisi’nin (HÜDA-PAR) seçim vaadlerini gösterdi.

Mansur Yavaş, ‘bölücü’ suçlamalarına çıkıştı. (Twitter)

Yavaş, Ankara’nın Sincan ilçesinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de katıldığı açılış programında konuştu.

İktidarın muhalefeti sık sık ‘terörist’ olmakla suçlamasına değinen Yavaş, şöyle konuştu:

*Ülkenin her yerinde herkesin derdi müşterek, işsizlik, açlık ve pahalılık. O zaman hangi seçmeni, sen Kürt seçmenisin sen şu seçmenisin diye ayıracağız. Tümünün oyuna talibiz.

*Altılı masa tertemiz bir sayfa açmak istiyor. Bu temiz sayfayı zaman zaman bozmak isteyenler oluyor. Bunlardan biri Kandil… Kandil, sürekli olarak altılı masanın işini zora sokacak açıklamalar yapıyor. Amacı kirletmek.

*Net bir şekilde söylüyoruz. Kandil’i de başlarına yıkarız, Kandil’e de PKK’ya da karşıyız. Bizleri onlarla korkutamazsınız, halkımızı da kandıramazsınız.

*Bakın HDP ayrı listelerden seçime gidiyor. Eğer bölücülükten bahsedilmek isteniyorsa HÜDA-PAR’ın programını okuyun, onlarla birlikte seçime nasıl gidiyorlar, içlerine nasıl sindiriyorlar önce onun cevabını versinler.

*Devletin milli güvenliği, milli güvenlik politikası, dış politikası, bunlar giderse bitermiş, hayır! İyi yapılan her şeyden gurur duyuyoruz. Türkiye’nin menfaatini ve haklarını her ortamda korumaya devam edeceğiz.