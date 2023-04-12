Yavaş, muhalefette ‘bölücü’ arayanlara HÜDA-PAR’ı gösterdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, PKK liderlerinin açıklamalarının ‘altılı masanın işini bozmak için’ olduğunu söyledi.
Yavaş, kendilerini ‘bölücülükle’ suçlayanlara AKP listelerinden seçime girecek Hür Deva Partisi’nin (HÜDA-PAR) seçim vaadlerini gösterdi.
Yavaş, Ankara’nın Sincan ilçesinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de katıldığı açılış programında konuştu.
İktidarın muhalefeti sık sık ‘terörist’ olmakla suçlamasına değinen Yavaş, şöyle konuştu:
*Ülkenin her yerinde herkesin derdi müşterek, işsizlik, açlık ve pahalılık. O zaman hangi seçmeni, sen Kürt seçmenisin sen şu seçmenisin diye ayıracağız. Tümünün oyuna talibiz.
*Altılı masa tertemiz bir sayfa açmak istiyor. Bu temiz sayfayı zaman zaman bozmak isteyenler oluyor. Bunlardan biri Kandil… Kandil, sürekli olarak altılı masanın işini zora sokacak açıklamalar yapıyor. Amacı kirletmek.
*Net bir şekilde söylüyoruz. Kandil’i de başlarına yıkarız, Kandil’e de PKK’ya da karşıyız. Bizleri onlarla korkutamazsınız, halkımızı da kandıramazsınız.
*Bakın HDP ayrı listelerden seçime gidiyor. Eğer bölücülükten bahsedilmek isteniyorsa HÜDA-PAR’ın programını okuyun, onlarla birlikte seçime nasıl gidiyorlar, içlerine nasıl sindiriyorlar önce onun cevabını versinler.
*Devletin milli güvenliği, milli güvenlik politikası, dış politikası, bunlar giderse bitermiş, hayır! İyi yapılan her şeyden gurur duyuyoruz. Türkiye’nin menfaatini ve haklarını her ortamda korumaya devam edeceğiz.