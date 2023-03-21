Mansur Yavaş ‘seçim kazandıracak formülü’ buldu

Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve kendisinin cumhurbaşkanı yardımcısı, altılı masadaki liderlerinse milletvekili adayı olacağı formülün seçimi kazandırmasını bekliyor.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. (Fotoğraf: CHP)

Millet ittifakında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in masadan kalkmasıyla başlayan kriz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ortak aday, CHP’li belediye başkanları İmamoğlu ve Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı gösterileceği bir formülle aşılmıştı.

Altılı masada varılan nihai mutabakata göre diğer beş liderin milletvekili adayı olmayıp yeni hükümette cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev alması bekleniyor.

‘Partilerin başında olsunlar’

Yavaş ve İmamoğlu’ysa altılı masadaki genel başkanların milletvekili olması gerektiğini düşünüyor.

Dört gün önceki Habertürk yayınında Fatih Altaylı’ya konuşan Yavaş şunları demişti: “Birkaç gün vaktimiz olsaydı şunu önerecektik, cumhurbaşkanı yardımcısı olarak beni ve Ekrem başkanı ilan edin, sayın genel başkanlarımız milletvekili olsun ve partilerin başında olsunlar diyecektik.”

Yavaş bu fikri genel başkanlarla konuşacağını da eklemişti.

Dünse TV100 yazarı Erdoğan Aktaş, Yavaş’ın Kılıçdaroğlu’na, “Diğer genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksa, ben seçim çalışmalarına katılmayacağım” diyeceğini öne sürmüştü. İddia, Mansur Yavaş’ın ofisinden yalanlanmıştı.

Seçimi kazanma formülü

Habertürk yazarı Kübra Par söz konusu iddia ve görüşleri Yavaş’ın çalışma ekibine sordu. Par, Yavaş cephesinin iki başkan yardımcısının daha doğru olacağına inandığını ve bunu seçimi kazanma formülü olarak gördüklerini dile getirdi.

Par ayrıca, ekibin “Bu bir fikir, diretmiyoruz, dayatmıyoruz. Seçim seyrini olumlu yönde değiştirecek değerli bir öneri olarak görüyoruz” dediğini de aktardı.