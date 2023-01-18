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Yaramazlara biraz batar!

Reklam krizi büyüyor: TV100, SADAT hakkında suç duyurusunda bulundu

SADAT’ın ‘Alçakça iftiralarına devam ettiğini’ belirten TV100 yönetimi, konunun yargıya taşındığını duyurdu.

SADAT’ın TV100’deki reklamı. (TV100)

SADAT’ın ismi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun şirketin İstanbul’daki merkezine ‘çat kapı’ ziyaretiyle gündeme gelmişti. Kılıçdaroğlu, SADAT’ı ‘paramiliter kuruluş‘ olarak tanımlamış, ‘seçim güvenliğini sarsacak bir durumdan’ SADAT ve cumhurbaşkanlığını sorumlu tutmuştu.


14 Ocak’ta TV100’den gazeteci Uğur Dündar’ın Kılıçdaroğlu’nu konuk ettiği program banttan yayınlandı. Programda sık sık çeşitli reklamlar gözükürken bunlardan biri de SADAT reklamıydı.

Kılıçdaroğlu, bunun bir tehdit olduğunu belirterek, SADAT’a “Aklınızı alırım” demişti.

Kanal yönetimi, olayın reklam departmanından kaynaklı ‘hata’ olduğunu belirtse de SADAT CEO’su Melih Tanrıverdi bunun ‘Kılıçdaroğlu’na atılmış bir gol’ olduğunu savunmuştu. Tanrıverdi ayrıca Cüneyt Özdemir’in YouTube pargrmına katılarak, reklam talebinin kanaldan geldiğini iddia etti.

‘Komplo’ vurgusu

Bunun üzerine TV100’den yeni bir açıklama geldi. Açıklamada, “Melih Tanrıverdi alçakça iftiralarına devam ediyor. SADAT adlı tartışmaların odağındaki şirketin sahibi Melih Tanrıverdi tv100’e kurduğu komplonun geri tepmesi üzerine yeni iftiralara yöneldi” dendi.

Talebin reklam ajansı aracılığıyla geldiğinin belirtildiği açıklamanın devamında şunlar kaydedildi: “Tanrıverdi’nin bu alçaklığa varan açıklamalarına karşı savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş ve ayrıca da dava açılmıştır.”

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