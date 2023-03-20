‘Genel başkanlar şerhi’ iddiasına Mansur Yavaş’tan yalanlama

Millet ittifakının cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Diğer genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksa, ben seçim çalışmalarına katılmayacağım” dediğine dair iddiayı yalanladı.

Mansur Yavaş. (AA)

Millet ittifakındaki kriz CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ortak aday, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı gösterileceği bir formülle aşılmıştı.

Altılı masada varılan nihai mutabakata göre diğer beş liderin de milletvekili adayı olmayıp yeni hükümette cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev alması bekleniyor.

Yavaş ve İmamoğlu’ysa altılı masadaki genel başkanların milletvekili olması gerektiğini düşünüyor.

TV100 yazarı Erdoğan Aktaş, Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan randevu istediğini iddia etti. Aktaş, iddiasında Yavaş’ın Kılıçdaroğlu’na, “Diğer genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksa, ben seçim çalışmalarına katılmayacağım” diyeceğini öne sürdü.

İddiaya Mansur Yavaş’ın ofisinden yalanlama geldi:

Ofisin açıklaması şöyle: “’Genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksa, seçim çalışmalarına katılmayacağım’ ifadeleri kesinlikle doğru değildir. Kaynağı belli olmayan, dayanaksız, teyitsiz ve ‘kulis’ adı altında paylaşılan bu tür haberlere itibar edilmemesini rica ederiz.”