İmamoğlu ve Yavaş’tan liderlere ‘milletvekilliği’ önerisi

Cumhurbaşkanı yardımcılığına aday gösterilen CHP’li belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu altılı masadaki genel başkanların milletvekili olması gerektiğini düşünüyor.

Fotoğraf: CHP

Millet ittifakındaki kriz CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ortak aday, İmamoğlu ve Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı gösterileceği bir formülle aşılmıştı.

Altılı masada varılan nihai mutabakata göre diğer beş liderin de milletvekili adayı olmayıp yeni hükümette cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev alması bekleniyor.

Habertürk’te Fatih Altaylı’ya konuşan Mansur Yavaş’sa İmamoğlu’yla masaya bundan farklı bir öneri getirmek istediklerini ama buna fırsat bulamadıklarını söyledi. Yavaş’a göre genel başkanların cumhurbaşkanı yardımcısı yerine milletvekili olması gerekiyor.

Yavaş şunları özetle söyledi:

‘Genel başkanlarımız milletvekili olsun diyecektik’

*(Altılı masadaki kriz) Birkaç gün vaktimiz olsaydı şunu önerecektik, cumhurbaşkanı yardımcısı olarak beni ve Ekrem başkanı ilan edin, sayın genel başkanlarımız milletvekili olsun ve partilerin başında olsunlar diyecektik. Kendi grupların başında olmasının daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bu benim fikrim. Bunu sayın genel başkanlarla konuşacağım ama takdir masanın.

‘Halk bizi affetmez’

*Belediyeleri asla kaptırmazdık. Göreve devam edeceğimiz belliydi. Görevi bırakacak olsaydık adaylığımız söz konusuydu. Vatandaşa verdiğimiz sözü tutacağız. Adaylığa ısrarlı olmamamızın sebeplerinden bir tanesi daha önce bu yaşandı. Bizi beş yıllığına seçtiler. Son güne kadar görevimizi sürdürmek boynumuzun borcu. Aksi takdirde Ankara halkı bizi affetmez. Hemen atama yapılmayabilir.

‘İki görev aynı anda sürdürülebilir’

*İki görevin aynı anda sürdürebileceğini de düşünüyorum. Sayın Binali Yıldırım için aynı fikri önerenler, İBB başkanı olunca cumhurbaşkanı yardımcısı olacak diyenler şimdi olmaz diyorlar. Şunu söyleyeceğim sadece, iki üç tane idare profesörünün açıklaması var. En önemlisi hocaların hocası Ergun Özbudun. Dün yaptığı açıklamada bunun gayet mümkün olduğunu açıkladı. İki görev bir arada yürütülebilir.

*Yetkili olmak istememizin sebebi, halkla, gençlerle, kadınlarla kurduğumuz iletişimin, projelerin bir şekilde ülke yönetiminde olmasını istiyoruz. Büyükşehir belediye başkanları vatandaşla haşır neşir olabilen insanlar, gençlerin kolay ulaşabildiği insanlar. Onlar yine bize ulaşacaklar. Cumhurbaşkanı yardımcılığı olsak da belediye başkanlığımız devam ettiği için biz onlarla iç içe olacağız.