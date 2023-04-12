İktidara yakın haber kanallarının izlenme süresi, eleştirel kanalların üç katı

Türkiye Raporu’nun araştırmasına göre nisanın ilk haftası iktidara yakın haber kanallarının izlenme süreleri tüm haber kanallarının yüzde 53’ten fazlasını buldu. Eleştirel kanallarsa sadece tüm izlenmenin yüzde 17,6’sını alabildi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Türkiye Raporu, MEDIAQX işbirliğiyle 1 – 7 Nisan tarihlerinde 19 -24 saatleri arasında Türkiye çapında toplam 331 bin 362 akıllı televizyondan gelen verileri analiz etti.

Bu zaman diliminde en çok izlenen haber kanalları sırasıyla TRT Haber, Habertürk ve CNN Türk oldu.

İktidara yakın kanalları (TRT Haber, CNN Türk, A Haber, TGRT Haber, Ülke TV, 24 TV, NET TV, Akit TV) tüm izlenme süresinin yüzde 53,7’sini kapsadı.

Araştırmada yer alan eleştirel haber kanallarıysa (Halk TV, Sözcü TV, Tele 1, KRT TV, Flash Haber) tüm izlenme süresinin yüzde 17,6’sına tekabül etti.

Bu iktidara yakin kanalların, eleştirel kanallardan üç kat daha fazla izlendiği anlamına geliyor.

En az izlenen kanallar sırasıyla Akit TV, Bloomberg HT ve NET TV oldu.