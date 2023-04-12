AKP, ‘yüzde 50+1’den rahatsız olmaya başlamış

AKP’nin yüzde 50+1 modelinden rahatsız olmaya başladığı ve kazanması halinde seçim sonrası sistemi kamuoyunda tartışmaya açmayı planladığı iddia edildi.

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Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi beş yıllık dönemi geride bırakırken AKP’de sistemin artıları ve eksileri masaya yatırılıyor. Bu göre yüzde 50+1 modeli rahatsızlık veren temel başlıklardan biri.

DW Türkçe’den Kıvaç El’in haberine göre bu model nedeniyle kurulan ittifaklar, iktidar kanadında da tartışma konusu. AKP’nin seçim sonrası revizyon mesajı vererek yüzde 50+1 seçim sistemini tartışmaya açmayı planlandığı belirtiliyor.

Bir hükümet yetkilisi, modele neden karşı çıktıkları şöyle anlattı: “Mevcut ittifak oluşum süreçleri siyasette seçmenin hoşuna gitmeyen ilkeselleri bozan durumları ortaya çıkarıyor. Bu sadece bizim için değil, tüm partiler için geçerli. Bu nedenle yüzde 50+1 seçim sistemi hiçbir siyasi hareketi tartıştıracak hale getirmemeli. İkinci konu ise yüzde 40 oy alındığı bir tabloda bu sanki ‘küçümsenecek bir oymuş’ gibi algılanıyor. Yüzde 30, yüzde 40 alanlar meşru değil mi?“

Erdoğan da artık farklı düşünüyor

AKP’de mevcut modelin yerine ne ve nasıl bir sistem getirileceğine dair net bir yanıt ise şu aşamada yok. Sadece yarattığı sıkıntıların tartışılması öneriliyor.

Sistemin hayata geçtiği dönemde yüzde 50+1’in tartışılmasına karşı çıkan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da şu anda buna daha ‘pozitif baktığını’ ifade ediliyor.

İktidar içindeki ‘sistemin tartışılması’ görüşünün arka planında da Yeniden Refah Partisi, DSP ve HÜDA PAR gibi partilerle kurulan temasların parti tabanında tepkiye yol açmasının yattığı tahmin ediliyor. Parti tabanında ‘diğer partilere mahkumiyet görüntüsü’nün rahatsızlık yarattığı ifade ediliyor