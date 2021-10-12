Akşam Postası / 12 Ekim 2021

TÜGVA’nın ‘torpil listesi’ gündemde

İktidara yakın Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) bazı kişilerin kimlik bilgilerini veri tabanında tutarak, referanslarla kurumlarda işe girmesine yardım ettiği öne sürüldü.

Kılıçdaroğlu: Demirtaş, Kavala ve askeri öğrenciler neden hapiste?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; HDP’nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, iş adamı Osman Kavala ve tutuklu askeri öğrencileri hatırlatarak “Neden tutuklular? Türkiye’nin bir yol temizliğine ihtiyacı var. Adaleti getireceğiz” dedi.

Reuters analizi: Türkiye’nin doğalgaz faturası hiç olmadığı kadar yükselebilir

Türkiye’nin bu yıl tarihin en yüksek seviyesine gelmesi beklenen doğalgaz talebi Ankara’yı yüksek fiyatların hakim olduğu uluslararası spot piyasalardan doğalgaz temin etmek zorunda bırakacak gibi görünürken, bu yıl sona erecek uzun vadeli ithalat sözleşmelerinin de yenilenme dönemi geliyor.

HDP’den Nihal Yalçın’a destek: Yanındayız!

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, oyuncu Tamer Karadağlı tarafından hedef gösterilen oyuncu Nihal Yalçın’a destek verdi.

Anket: Erdoğan’ı dört olası aday da geçiyor

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin araştırmasına göre bu pazar seçim olsa kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtılmadan önce Türkiye genelinde seçmenlerin yüzde 26,8’i AKP’yi, yüzde 21,3’ü ise CHP’yi tercih ediyor. Ankete göre cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı dört olası aday da geçiyor.

Çiftçiler borç batağında: Çare bulamıyoruz, her şeyimiz satılıyor

Fotoğraf: Diken

Artan maliyetler ve kuraklık ödemelerinin yatmaması nedeniyle zor günler yaşayan çitçiler şimdi de banka borçları nedeniyle icra kıskacında.

IMF, Türkiye beklentilerini değiştirdi

Uluslararası Para Fonu (IMF), 2021 yılı için Türkiye’nin büyüme, enflasyon ve işsizlik tahminlerini revize etti.

Fiyatı geçen seneye göre iki kat artan kahvede stok krizi de kapıda

Brezilya’daki olumsuz iklim koşullarının fiyatları yükseltmesi nedeniyle kahvede stok endişesi başladı. Kahve dükkanı sahipleri, milyonlarca ton ürünün stoklandığını belirtirken, bayiler de stoklamanın önüne geçebilmek için 500 kilo kahve isteyene 100 kilo gönderiyor.

Soylu’dan Formula 1’de şampanya için özel izin yanıtı: Ben de ilk kez duydum

Fotoğraf: Reuters

Formula 1’i Türkiye’de düzenleyen Intercity Başkanı Vural Ak’ın bu yıl ‘gazoz yerine’ İtalyan köpüklü şarabı Prosecco açılmasına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun özel izin verdiğini söylemesi üzerine bakandan yanıt geldi: “Ben de ilk kez duydum.”

CHP’den SBK broşürü: Kimle ne yaptı?

Fotoğraflar: Arşiv/Cumhuriyet

CHP’nin ‘kara para aklama’ suçlamasıyla Türkiye ve ABD’de soruşturulan işadamı Sezgin Baran Korkmaz’ın yasadışı faaliyetleri ve bunları yürütürken hangi isimlerle ilişki kurduğuna dair bir broşür hazırladığı bildirildi.

Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na ‘sınav soruları’: Boş kağıdı ‘Evet’e yoracak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sorular yöneltirken, “Boş kağıt ‘Evet’ anlamı taşır” dedi.

Gel gel diplomaya gel: Avrupa’da en çok üniversiteli artık Türkiye’de

Yükseköğretim işsizliğinin ilköğretimden fazla olduğu tek ülke Türkiye, üniversite öğrencisi sayısı bakımından Avrupa’da listenin zirvesine adını yazdırdı.

ABD’ye ‘F-35 olmuyorsa F-16 alalım’ denmiş

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye’nin ABD’ye F-16 teklifini doğrularken, bunun Türkiye’nin programdan çıkarıldığı için parasını ödediği halde alamadığı F-35 uçaklarının yerine sayılabileceğini söyledi.

İBB’ye ait iskeleler AKP döneminde bedelsiz kiralanmış

Sayıştay, AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kendisine ait iskeleleri tur şirketlerine 25 yıl vadeyle ihalesiz olarak kiraladığını, onların da bunları üçüncü şahıslara devrettiğini belirledi.

İddia: Okullarda karantina olmasın diye öğretmenlere PCR izni verilmiyor

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Özel okulların bazılarında, sınıfların karantina nedeniyle kapatılıp patronların kârının eksilmemesi için test yaptırmaktan kaçınılıyor” dedi.