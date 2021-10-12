İmamoğlu: İstanbul’da kamuya ait mülkleri işgal eden herkesle mücadele edeceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul’da kamuya ait mülkleri haksız şekilde işgal eden herkesle mücadele edeceğiz” dedi.

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İktidara yakın Türkiye Gençlik Vakf (TÜGVA) tarafından kullanılan Büyükada İskelesi’nin üst katı mahkeme kararıyla İBB’ye geçmiş, ancak tahliye işlemleri için binaya gelen İBB ekipleri polisler ve vakfın üyeleri tarafından engellenmişti.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, bu olaylar üzerine önceki gün Twitter’dan, iskelenin ticari amaçla kullanıldığını ve üçüncü şahıslara kiralandığını ortaya koyan fotoğraflar paylaşmıştı.

Son olarak gazeteci Metin Cihan, daha önce vakıfta çalıştığını söylediği bir kişinin kendisine gönderdiği belgeleri Twitter hesabından paylaştı. Cihan, TÜGVA’nın bazı kişilerin kimlik bilgilerini veri tabanında tutarak, referanslarla kurumlarda işe girmesine yardım ettiğini söyledi.

İmamoğlu, Twitter paylaşımında, “İstanbulluların hakkını, bir avuç insana yedirmeyeceğiz. 16 milyon İstanbulludan daha güçlü kimse yoktur” ifadelerini kullandı.