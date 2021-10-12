Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, “Benim de içine dahil olduğum bir ölüm listesinden bahsediliyor” dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Peker, örgütüne yönelik operasyonların ardından video çekip paylaşmaya başlamıştı. Tweet atarak iktidar hakkında yeni iddialar ortaya atmayı sürdüren örgüt lideri, bir süredir yeni video atmıyor.

Peker, bugünkü Twitter paylaşımında şunları kaydetti: “Benim de içine dahil olduğum bir ölüm listesinden bahsediliyor. Bazı muhalif gazetecileri de benim açıklamalarımı haber yaptıkları için bu listeye eklemişler. Eli silah tutan adamlar, kalem tutanları niye öldürmek isterler? Hem açıklamaları yapan benim, gazeteciler değil ki.

Eğer büzüğünüz yetiyorsa beni öldürün. Sadatçılar, kartelciler, mafyacılar; kimin büzüğü yetiyorsa bekliyorum. Lan düşkün Abdulkadir, seni de bekliyorum. Çakmasınız lan siz. Dindar görünümlü, aslında şeytan olan sadatçılar, sizi de biliyoruz. Görüşeceğiz.

Korku iklimi için bir SEDAT’çılar bir de sadatçılar vardı. SEDAT’çılar artık yok. Sadatçıları da zaten tanıyoruz. Bu yüzden bir sıkıntı yok. Gönlünüz rahat olsun kardeşlerim.”

Peker daha sonra başka tweet’ler atarak şunları kaydetti: “Sadatın güvenlik şirketi olduğuna bizi inandırmak isteyen şeytanlar, hangi güvenlik şirketi dünyanın en özel timlerinden biri olan Rusya’nın Alfa timlerindeki kişilerle anlaşıp en yetenekli personeline kayıt dışı özel eğitim verdirttirir?

Alfa timlerinin uzmanlığı hem istihbarat hem de suikast neticeli operasyonlardır. Kimi kandırıyorsunuz? Unuttunuz mu, biz eski dostuz. Ancak rotayı bana ve benim söylemlerime değer verenlere çevirmenin neticesini göreceksiniz. Ordudan mecburi emekli edilen Üsküdar Üniversitesi Rektörü Nevzat Tarhan’ın uzmanlık alanı psikolojik harptir.

Nevzat Tarhan’la çalışmalarınız ne üzerine? Güvenlik şirketiyiz diyorsunuz. Nevzat Tarhan’ın sizin için yaptığı psikolojik harp çalışmalarının sebebi nedir? Anlaşılan o ki sizinle işimiz uzun.”