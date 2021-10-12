Nobel Ödülleri’nde cinsiyet ve etnisite kotası konulmayacak

Nobel Ödülleri’ni veren İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi’nin başkanı Goran Hansson, cinsiyet ve etnisiteye dayalı kota koymayacaklarını duyurdu.

Bu yıl ödül kazananlar arasında sadece bir kadın var; Barış Ödülü’nü Rus meslektaşı Dimitri Muratov’la alan Filipinli gazeteci Maria Ressa. 1901’den beri dağıtılan prestijli ödülü toplamda kazanan kadın sayısı ise 59.

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Nobel alan kişilerin ‘en önemli buluşu yaptığı için’ ödüllendirildiğinin altını çizen Hansson, çok az sayıda kadının ödül kazanmasının üzücü olduğuna ve toplumdaki eşitsizliği yansıttığına dikkat çekti: “Biz cinsiyete veya etnisiteye dayalı bir kota koymama kararı aldık. Bu kararın Alfred Nobel’in isteği ve görüşleriyle örtüşeceğini düşünüyoruz. Onun vasiyetine uygun olan bu.”

Hansson, İsveçli kimyager Alfred Nobel’in ölmeden bir yıl önce kaleme aldığı vasiyetinde ‘ödüllerin bilime en önemli katkıyı yapan, en çok hak eden isimlere verilmesini’ istediğini anımsattı.

Aday olmaya davet edilen kadınların sayısının arttırılacağını ve komitelerde mutlaka kadın üye olacağının altını çizen Hansson, “Bilime gönül veren kadınlara bakış açısının değişmesi gerek ki ödül getirecek buluşlara imza atsınlar” dedi.

Fransız Marie Curie, Nobel kazanan ilk kadın, aynı zamanda iki kez kazanan tek kadın. Geçen yıl kimya dalında ödüle layık görülen Emmanuelle Charpentier ve Jennifer Doudna ödülü paylaşan ilk iki kadın olmuştu. Nobel tarihinde ilk kez bir ödül kadınlar arasında paylaştırılmıştı.

Kız çocuklaırnın eğitimi için mücadele ederken Taliban tarafından vurulan Pakistanlı Malala Yusufzay 2014’te Nobel Barış Ödülü’nü, Fransız virolog Françoise Barré-Sinoussi 2008’de fizik dalındaki ödülü, ABD’li yazar Toni Morrison 1993’te Nobel Edebiyat Ödülü’nü almıştı.