Formula 1’de şampanya Soylu’nun özel izniyle patlatılmış

Formula 1’i Türkiye’de düzenleyen Intercity Başkanı Vural Ak, Formula 1 Türkiye Grand Prix’sinde bu yıl ‘gazoz yerine’ İtalyan köpüklü şarabı Prosecco açılmasına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun özel izin verdiğini söyledi.

Fotoğraf: Twitter/@F1

Geçen yıl kutlamalar esnasında ilk üç sırayı alan pilotlara gazoz verilmişti. Bu yıl İstanbul Park Pisti’nde galip gelen Mercedes takımının Fin pilotu Valtteri Bottas ise kutlamayı gazozla değil Prosecco ile yaptı.

Hürriyet’ten Ertuğrul Özkök’e konuşan Ak, geçen yıl gazoz patlatılmasına ilişkin “Bu aslında içki yasağı falan değildi. Türkiye’de bir kanun var. Sportif alanlarda içkiyi övücü ilan yasak. Yani bu kanun uygulanmış“ dedi.

Özkök’ün aktardığına göre Ak, bu yıl ‘bizzat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun özel izin verdiğini, valiliğin resmi bir yazıyla F1 yönetimine törende geleneksel şampanya seremonisi yapılabileceğini bildirdiğini’ söyledi.