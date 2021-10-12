Gel gel diplomaya gel: Avrupa’da en çok üniversiteli artık Türkiye’de

Yükseköğretim işsizliğinin ilköğretimden fazla olduğu tek ülke Türkiye, üniversite öğrencisi sayısı bakımından Avrupa’da listenin zirvesine adını yazdırdı.

Fotoğraf: AA

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2019 yılı verilerine göre Türkiye’de üniversite mezunu işsizlerin sayısı 15 senede 10 kat arttı.

Üniversite mezunu işsizlerin sayısı son üç yılda ikiye katlanırken, rakamlara göre her dört işsizden biri de üniversite mezunu.

Üniversite mezunu işsiz sayısının artışında Türkiye’de son yıllarda üniversite sayısının hızla artması da etkili.

Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) 2019 yılı verilerine göre Türkiye artık Avrupa’da nüfusa göre en çok üniversite öğrencisinin olduğu ülke.

Euronews Türkçe’nin aktardığına göre 2019 yılı itibariyle Türkiye’de bin kişiden 95’i üniversite öğrencisi. Bu alanda Avrupa’nın önde gelen ülkeleri de açık farkla geride bırakılmış durumda.

Almanya ve Fransa’da bin kişiye düşen üniversite öğrenci sayısı 40. Bu oran Britanya’da 39; Avrupa Birliği’nde (AB) ise 38.

Üniversite öğrencisinin en az olduğu ülke ise Lüksemburg. Bu ülkede bin kişiye sadece 12 öğrenci düşüyor.

Bu oran Bosna-Hersek’te 25; Slovakya’da 26, Kuzey Makedonya ile Romanya’da 27 ve Macaristan’da 29.

Eurostat’ın verileri ayrıca lise sonrasındaki üniversite ve meslek yüksek okullarını da kapsıyor.

Üniversite işsizliği ilkokul işsizliğinden fazla

Yükseköğretim mezunlarının işsizlik oranında ise Türkiye yüzde 9,8 ile 35 ülke içinde beşinci sırada yer alıyor.

AB ülkelerinin bu alandaki ortalaması yüzde 3,9.

İşsizliğin yükseköğretimde, ilköğretimden fazla olduğu tek ülke ise Türkiye.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hızla artan üniversitelerdeki eğitim kalitesinin çok düşük olduğu ve yüksek işsizliğe neden olduğu yönündeki eleştirilere ise pek katılmıyor. Erdoğan’a göre, sorun tamamen ‘keyfiyette.‘

Erdoğan şubat ayındaki bir konuşmasında konu ile ilgili şunları söylemişti: “Angela Merkel’e (eski Almanya başbakanı) ‘Bizim 8 milyon 400 bin üniversite gençliğimiz var’ dediğimizde böyle bir üfledi, şaşırdı. Bizim eksiğimiz nerede? Keyfiyette.”