Araştırma: Her 10 kişiden beşi AKP’nin iktidardan düşeceğine inanıyor

MetroPOLL Araştırma’nın verilerine göre her 10 kişiden beşi AKP’nin gelecek seçimlerde iktidardan düşeceğine inanıyor.

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Araştırma sonuçlarını, şirketin kurucusu Özer Sencar Twitter hesabından paylaştı.

Buna göre seçmenin yüzde 54’ü AKP’nin gelecek seçimlerde iktidardan düşeceğini, yüzde 38’i ise iktidarını sürdüreceğini düşündüğünü belirtti. “Fikrim yok” veya “Cevabım yok” diyenlerin oranı ise yüzde 8,5.

24 Haziran 2018 seçimlerinde AKP’ye oy vermiş seçmenin ise yüzde 66’sı, partinin iktidarını sürdüreceğine inanıyor.

Yüzde 83,2’yle en çok CHP seçmeni AKP’nin iktidardan düşeceğine inanırken, AKP seçmeninden sonra yüzde 55,2’yle en çok MHP seçmeni AKP’nin iktidarını koruyacağını düşünüyor.