IMF, Türkiye beklentilerini değiştirdi

Uluslararası Para Fonu (IMF), 2021 yılı için Türkiye’nin büyüme, enflasyon ve işsizlik tahminlerini revize etti.

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IMF’in temmuz ayındaki ara raporunda 2021 yılı için büyüme tahmini yüzde 5,8 olarak öngörülmüştü. Yeni raporda rakam yüzde 9 seviyesine çekildi.

Kurum 2022 yılı için yaptığı yüzde 3,3’lük tahmini ise değiştirmedi.

Raporda ayrıca enflasyonun bu yıl ortalama yüzde 17, yıl sonunda ise yüzde 16,7 olacağı beklentisine yer verildi.

Temmuzdaki raporda ortalama enflasyon beklentisi yüzde 13,6, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 12,5 seviyesindeydi.

Cari açık/GSYH beklentisi bu yıl için yüzde -3,4’ten yüzde -2,4’e revize edilirken, gelecek yıl için yüzde -1,6 olan tahmin değişmedi.

IMF, işsizlik oranı tahminini bu yıl için yüzde 12,4’ten yüzde 12,2’ye çekerken, gelecek yıl için yüzde 11 olan tahmine dokunmadı.

Türkiye ekonomisinin üç yıllık yol haritası niteliğindeki Orta Vadeli Program’da (OVP) da bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 9 olmuştu. OVP’de 2021 yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 16,2’ydi.