Soylu’dan Formula 1’de şampanya için özel izin yanıtı: Ben de ilk kez duydum

Formula 1’i Türkiye’de düzenleyen Intercity Başkanı Vural Ak’ın bu yıl ‘gazoz yerine’ İtalyan köpüklü şarabı Prosecco açılmasına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun özel izin verdiğini söylemesi üzerine bakandan yanıt geldi: “Ben de ilk kez duydum.”

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Geçen yıl kutlamalar esnasında ilk üç sırayı alan pilotlara gazoz verilmişti. Bu yıl İstanbul Park Pisti’nde galip gelen Mercedes takımının Fin pilotu Valtteri Bottas ise kutlamayı gazozla değil Prosecco eşliğinde yaptı.

Hürriyet’ten Ertuğrul Özkök’e konuşan Ak, geçen yıl gazoz patlatılmasına ilişkin kanuna gönderme yaparak “Bu aslında içki yasağı falan değildi. Türkiye’de bir kanun var. Sportif alanlarda içkiyi övücü ilan yasak“ dedi.

Özkök bu yıl sorunun nasıl çözüldüğüne ilişkin şaşırtıcı bir cevap aldığını belirterek şöyle yazdı: “Bizzat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu özel izin vermiş. Valilik resmi bir yazıyla F1 yönetimine törende geleneksel şampanya seremonisi yapılabileceğini bildirmiş.”

Soylu, Twitter hesabından böyle bir iznin olmadığını şu ifadelerle duyurdu: “Bugün Sayın Ertuğrul Özkök’ün köşesinde, ‘Formula 1 Yarışı ile ilgili kutlama detaylarının, İçişleri Bakanı’nın özel izni ile gerçekleştiği‘ ifade edilmektedir. Ben de ilk kez duydum…“