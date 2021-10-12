En kırmızı il Şanlıurfa’da PCR niye kaldırıldı?

MESUDE ERŞAN

Aşılama oranının en düşük olduğu il olan Şanlıurfa’da, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan Covid-19 için PCR testi zorunluluğunun kaldırılması şaşkınlık yarattı. Geçtiğimiz aylarda yüksek vaka sayılarıyla gündeme gelen ilde, 18 yaşın üstündeki nüfusun yüzde 49.1’i aşılı. İlde vaka sıklığı ise yüz binde 110 olarak bildiriliyor.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında 5 Ekim Salı gününde toplanan il umumi hıfzıssıhha kurulundan, “Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personellerden eksik aşılı olanlarla aşısız olanların haftada iki defa PCR testi yaptırarak kurum amirlerine ibraz etmelerinin sağlanması hususunun iptal edilmesine oy birliğiyle karar verildi” kararı çıktı.

Bu okullarda çalışan öğretmenler ve diğer personelin testlerden muaf tutulduğu anlamına geliyor. Bazı eğitim sendikaları PCR testlerine karşı çıkmış, kaldırılmasını istemişti.

Aşılanmanın en düşük oranda olduğu beş kırmızı il arasında birinci sırada yer alan Şanlıurfa, Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip ili. 14-24 yaş arasındaki genç nüfusun, toplam nüfusa oranı yüzde 18.9. Dolasıyla Sağlık Bakanlığı’nın aşılama oranlarını şimdi yaptığı gibi 18 yaş üstüyle sınırlı tutmayıp uzmanların önerdiği gibi toplam nüfusa göre hesaplaması durumunda kentin aşılama oranı da daha düşük bulunacak. Kentin kırmızıdan çıkması için aşılama oranını yüzde 55’in üstüne çıkarması gerekiyor.

‘Kontrol için aşılanma ve PCR testleri önemli‘

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz PCR uygulanmasının iptal edilmesinin çok yanlış olduğunu belirterek, “Aslında testlerin daha çok yapılması gerekirken böyle bir kararın alınması hiç doğru değil” dedi.

PCR testlerinin toplumdaki ve okullardaki Covid-19 enfeksiyonunu azaltmada etkili yöntemlerden biri olduğunu belirten Yavuz, şunları söyledi: “Okullarda enfeksiyonun yayılmaması, açık kalması için PCR testleri yapılmalı. Aşı oranlarımız çok düşük. Bu çok büyük bir sorun. Sağlık Bakanlığı aşılanma oranlarını, toplam nüfusa göre hesaplamalı. Aşılanma hızımız istediğimiz seviyede değil. Başarıdan söz etmek için toplam nüfusun yüzde 70-80’i tam doz aşılanmalı. Pandemiyle mücadelede, ciddi bir aşı kampanyasının yürütülmesi, test sayısının artırılması hatta mesafelenme önlemlerinin alınması gerekiyor.”

‘Zaten kimse kontrol etmiyordu‘

Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı Dr. Osman Yüksekyayla, toplam nüfusu içindeki oranı çok yüksek olan gençler arasında aşılamanın istenen düzeyde olmadığını vurguladı.

Yüksekyayla, şunları kaydetti: “PCR yapılması zorunluluğu aşıya teşvik edebilir. Maalesef burada aşılarla ilgili ne kaygı ne de çaba var. Bu durum çok fazla kimsenin de umurunda değil. Sahadan aldığımız bilgilere göre, zaten hiçbir okulda PCR denetimi yapılmıyor. Hiçbir kurum HES kodu, aşı, PCR sorgulamıyor. Bu kurallar kağıt üzerinde kalmıştı. Pratikte zaten uygulanmayan bir kuralı kaldırmış oldular.”

Yüksekyayla, pandeminin başından beri oda olarak il umumi hıfzıssıhha kurulu’nun hiçbir toplantısı için davet edilmediklerini söyledi. İl sağlık müdürlüğünün pandemi çalışma gurubunda da yer almadıkları belirten Yüksekyayla, “Valilik esnaf, ticaret odalarıyla, birliklerle görüşmeler yaptı. Bakkallar odasıyla görüşen valilik, şimdiye kadar bizi hiçbir ilgili toplantıya ne davet etti ne de görüşümüzü sordu” dedi.