Akşam Postası / 12 Aralık 2022

H.K.G.’nin istismarı: Mahkeme iki başvuruda da tutuklama kararı vermemiş

Hiranur Vakfı’nun kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in altı yaşındaki kızını müridiyle ‘evlendirmesi’ ve çocuğun yıllarca istismar edilmesiyle ilgili dava açıldığı ve mahkemenin iki başvuruda da sanıklar hakkında tutuklama kararı vermediği ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanlığı önünde: Bir tecavüz var ve iki yıldır gıkınız çıkmıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki CHP’li milletvekilleriyle Adalet Bakanlığı’na yürüdü.

AKP’de ekonomi üzerinden seçim hesapları: Yetkililer beklentilerini anlattı

En geç haziranda düzenlenecek seçimde yüzde 85’ten yüzde 40 civarına gerilemesi beklenen enflasyon ve TL’nin değer kaybetmeden yatay seyretmesi, iktidarın seçim propagandasında kullanacağı unsurlar olarak görünüyor. Yavaşlayan büyüme oranları ve istihdam seviyesinin nasıl korunacağıysa iktidar için riskli konulardan.

İYİ Parti’nin ‘başörtüsü teklifi’ görüşü: Riskli ifadeler var, genel eğilim ‘Evet’ yönünde

İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, partisinin ‘başörtüsüne anayasal güvence’ teklifine “Evet” diyeceğini fakat ‘riskli görülen’ ifadelerin değiştirilmesi gerektiğini düşündüklerini söyledi.

Antalya’da sel: Kumluca’da okullar tatil edildi

Antalya’nın Kumluca ilçesinde kuvvetli yağışın ardından derelerin taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

İmamoğlu: Benim de adayım Kılıçdaroğlu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, tüm CHP’lilerin adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği, Türkiye’ye sığınmacılar için 220 milyon avro daha gönderiyor

Avrupa Birliği (AB), Türkiye’deki sığınmacılar ve sınır yönetimi programlarına destek için 220 milyon avro destekte bulunacağını bildirdi.

İHH’li başhekim yardımcısı, çocuk yaşta evliliği savundu

Konya’da İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) il başkanlığını da yapan Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı Hasan Hüseyin Uysal, 13 yaşındaki kız çocuklarının ‘gayri meşru cinsellik yaşamamaları’ için evlenebileceğini iddia etti.

Bankacılar: Döviz işlemleri artık piyasaya yansıyacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) son kararıyla bankalar döviz pozisyonlarını yaklaşık 1,5 milyar dolar azaltmak zorunda kalacak.

Nebati bu kez ‘soran gözlerle’ baktı: EYT… EYT mi?

Emeklilikte yaşa takılanlar hakkında “Hazine’ye mi takıldı” diye sorulan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, çevresine anlamamış gibi bakınarak “EYT… EYT mi” diye sordu.

Halka arz patlaması: 2023’te hangi şirketler borsaya girecek?

2023’te 30’a yakın şirket halka arz için sırada bekliyor. Getiri arayan yatırımcılarsa bunu yakından takip ediyor. Bu sene halka arz sonrası değeri 16 kat artan hisseler olsa da zarar edenler de oldu.

CHP’li Bakan ses kaydı paylaştı: Soylu iyi dinle

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, bir il emniyet müdürüne ait olduğunu iddia ettiği ses kaydını paylaşarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya seslendi: ”İyi dinle.”