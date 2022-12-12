Ugandalı üst düzey bürokratın torunu geri gönderme merkezinde: ‘İntihar edebilir’

BİLAL ÇELİK

Türkiye’ye yasal yollarla girdikten sonra Eskişehir’de yaşayan Uganda uyruklu Wahab Kenyatta, ikamet iznini için yaptığı başvurudan sonuç ibraz edilmeden yakalanarak Ankara Akyurt Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi.

Psikolojik sorunları nedeniyle intihar eğilimi olduğu belirtilen Kenyatta’nın ‘kaçma ve kaybolma’ riski gerekçe gösterilerek burada tutuluyor.

Hakkında ‘yurt dışına çıkış yasağı’ bulunduğu için deport da edilemeyen Kenyatta, Uganda cumhurbaşkanının siyasi özel danışmanı Hajati Anuna’nın torunu.

Fotoğraf: Diken-TİHEK

Afrika Kültür Dernekleri Federasyonu ve Türkiye Uganda Komunitesi üyesi Kenyatta, Eskişehir’de yaşıyordu.

Kenyatta, ikamet iznini uzatmak için başvuru yaptı fakat sonuç eline ulaşmadan GBT sorgulamasında denetim altına alındı. Ardından Kenyatta, ‘kaçma ve kaybolma’ riski gerekçe gösterilerek Akyurt Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi.

1 Kasım’dan bu yana burada tutulan Kenyatta’nın serbest bırakılması ve yarım kalan işlemlerini tamamlaması için itirazda bulunuldu fakat reddedildi.

Kaldığı ev için kira kontratı da bulunan Kenyatta hakkında ‘deport (geri gönderme)’ kararı verildi ama kararı durdurma davası açıldı.

Avukatlarına göre Kenyatta’nın en az 1,5 yıl daha ülkede kalmaya hakkı bulunuyor. Ama bu davayla birlikte Kenyatta’ya ‘Türkiye’den çıkış’ yasağı da veriliyor. Kenyatta’nın babaannesi Uganda cumhurbaşkanının siyasi özel danışmanını Hajati Anuna da yazdığı referans mektubuyla torununun işlemlerini tamamlaması için serbest bırakılmasını istedi.

Referans mektubunun Türkçe tercümeli hali.

‘İntihardan bahsediyor’

Tutulduğu geri gönderme merkezinde ‘antidepresan’ ilaçları da almak zorunda kalan Kenyatta’nın sağlık durumu gerekçe gösteren yakınları bu kez buradan alınması için dava açtı fakat mahkeme ret kararı verdi.

Diken’e konuşan kız arkadaşı, yaptığı görüşmelerde Kenyatta’nın intihar edeceğini söylediğini kaydederek, şunları anlattı:

“Deport kararına itiraz davası ile birlikte çıkış yasağı da verilen ve bu sebeple deport edilemeyecek olan Kenyatta’nın idari gözetim altında bulunması mantıklı değil.

Elimizdeki dokümanlarla normalde 15-20 gün içinde çıkma ihtimali yüksekken, yaşadığımız olağanüstü süreç yüzünden uzuyor bu süre. Ama hakikaten daha uzun kalmaya elverişli değil Wahab.”

‘İmza atmak şartıyla serbest bırakılabilir’

İdari gözetim kararı bozulduğunda buna alternatif yükümlülükler getirildiğini de kaydeden Kenyatta’nın kız arkadaşı, şunlara dikkat çekiyor: “En sık başvurulan haftalık yahut aylık imza verilmeye ve sabit bir adreste ikamet edilmesi isteniyor. Bizim de arzu ettiğimiz bu zaten. Wahab’ın babaannesi Uganda cumhurbaşkanının siyasi özel danışmanlarından ve Wahab için bir tavsiye mektubu da yazdı Ankara Valiliği’ne hitaben. Wahab’ın mensubu olduğu Afrika Kültür Dernekleri Federasyonu’ndan ve Türkiye Uganda Komünistesi’nden ayrıca referans mektuplarımız var. Hem kendi ülkesinden hem Uganda büyükelçiliğinden aldığımız ‘adli sicili temizdir’ belgelerimiz var.”