Erdoğan şimdi de ‘petrol müjdesi’ verdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçimlere altı ay kala ‘petrol müjdesi’ verdi: ”Son dönemde petrolle ilgili çeşitli illerimizden müjdeli haberler geliyor, yurt içi petrol üretimimizi önümüzdeki yıl günlük 100 bin varile çıkartmayı planlıyoruz”

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Erdoğan iki sene önce de doğalgaz müjdesi vermişti. Doğalgazın ilk üretimine 2023’te başlanacağı açıklansa da uzmanlar bunu gerçekçi bulmuyor.

Diğer yandan seçimlere altı ay kala anketlerdeki durumu düzeltmeye çalışan Erdoğan’dan şimdi de ‘petrol müjdesi’ geldi.

Haliç Kongre Merkezi’ndeki ödül töreninde konuşan Erdoğan şunları söyledi: ”Karadeniz gazını milli sistemimize dahil etme çalışmalarımız sürerken, son dönemde petrolle ilgili çeşitli illerimizden müjdeli haberler geliyor, yurt içi petrol üretimimizi önümüzdeki yıl günlük 100 bin varile çıkartmayı planlıyoruz.”