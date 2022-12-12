İHH’li başhekim yardımcısı, çocuk yaşta evliliği savundu

Konya’da İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) il başkanlığını da yapan Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı Hasan Hüseyin Uysal, 13 yaşındaki kız çocuklarının ‘gayri meşru cinsellik yaşamamaları’ için evlenebileceğini iddia etti.

Uysal, gelen tepkilerin ardından ‘entelektüel bir tartışma’ yapılamayacağını savunarak paylaşımını sildi.

Hasan Hüseyin Uysal. (YouTube)

İHH Konya il başkanı Uysal, bir sosyal medya kullanıcısının, “Bir de aile bile 13 yaşında evliliği inkâr etmedi. Onlara göre normal bir yaş bu. Altı yaştan başlayınca, insanlar oraya takıldı. Sanki 13 yaş suç değil, istismar değil. Yani baştan beri suç itiraf edilmişti zaten. O savunmaların hepsi aidiyet refleksiydi, adalet talebi filan değil” paylaşımına şu yanıtı verdi:

“Aile vs zorlama yoksa, kendi iradesi ile evlenmeyi istemişse, 13 yaş konusunda kimsenin itiraz etmemesi gerekmez mi çünkü biliyoruz, o yaşta, maalesef kendi istekleri ile gayri meşru cinsellik yaşayanlar artık var. Gayri meşrusuna engel ol/a/mayıp meşru yolu kapatmak hangi mantık?”

Tepki gösterenleri ‘seviyesiz’ ilan edip sildi

Gelen tepkilerin ardından tweet’ini silen Uysal, bu kez şunları yazdı: “Bu ortamda bir konunun fikrî-entelektüel seviyede ele alınamayacağını bir kere daha gördük. Seviyeli-seviyesiz herkes burada. Seviyeli fikir, muhalif de olsa konuşulur ama seviyesizlerle uğraşmak zor. Bir tweet’imi sildim çünkü seviyesizler üşüştü. Fikri ortamlar bulmak ümidiyle.”