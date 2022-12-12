Nebati bu kez ‘soran gözlerle’ baktı: EYT… EYT mi?

Emeklilikte yaşa takılanlar hakkında “Hazine’ye mi takıldı” diye sorulan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, çevresine anlamamış gibi bakınarak “EYT… EYT mi” diye sordu.

Nebati, EYT sorusunu anlamamazlıktan geldi. (Twitter)

10 Kasım’da TBMM’de bütçe komisyonunda konuşan Bakan Nebati, EYT düzenlemesinin 15 Ocak’ta yürürlüğe gireceğini söylemişti: ”Buna göre çalışmalar yapılıyor. TBMM Genel Kurulu’nda hemen sonrasında bir torba gelecek Meclis’e. Bu torbada EYT konusu yer alacak.”

Geçen hafta sonu Bloomberg’e konuşan üst düzey yetkililerse, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bütçe üzerinde yaratacağı baskı sebebiyle EYT’yle ilgili tasarı planlarında geri adım atabileceğini ve kapsamının daraltılabileceğini bildirmişti.

Bugün gazetecilerin “EYT ile ilgili olarak ‘Hazine’ye takıldı’ diye bir şey var ama siz karşı mı çıktınız, o yüzden mi takıldı” sorusuna karşılık Nebati, ‘anlamamış gibi’ yaptı. “EYT… EYT mi?” diye soran Nebati, çevredekilerine ‘soran gözlerle’ baktı.

Muhabirin, “Evet, emeklilikte yaşa takılanlar…” demesi üzerine Nebati, hiçbir şey söylemeden yoluna devam etti.

EYT sarmalı

Emeklilikte yaşa takılanlar, sigortalı olduktan sonra ‘oyunun kuralı değiştiği’ için iş hayatına başladığında vaat edilenden daha geç emekli olacak geniş bir kitle. 8 Eylül 1999’daki düzenlemeyle emeklilikleri ‘ertelenmişti.’

Düzenleme getirildiğinde iktidarda olmayan AKP’nin yönetiminde de geri adım atılmamış, aksine 31 Mayıs 2006’da çıkarılan kanunla nihai emeklilik yaşı 65’e kadar yükseltilmişti. Muhalefetin mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin teklifleriyse bugüne kadar reddedilmişti. Seçim öncesi oy kaybı anketlere yansıyan AKP konuyu gündemine taşıdı. EYT’lilerse çözüm isterken sadece seçim dönemlerinde hatırlanmaktan şikayetçi.