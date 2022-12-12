Bankacılar: Döviz işlemleri artık piyasaya yansıyacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) son kararıyla bankalar döviz pozisyonlarını yaklaşık 1,5 milyar dolar azaltmak zorunda kalacak.

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İki gün önceki BDDK kararıyla, bankaların net döviz pozisyonunun öz kaynakları içindeki payına ilişkin üst sınır yüzde 20’den yüzde 5’e çekilmişti.

İki bankacının sektör verilerinden yaptığı hesaplamalarına göre bankalar 9 Ocak’a kadar toplam net döviz pozisyonunu 1,4 ile 1,6 milyar dolar civarında azaltmak zorunda kalacak. Ancak bankacılara göre bundan daha önemli olan, son dönemde dövizden ya da KKM’den TL’ye geçişte devam eden müşteri işlemlerinin piyasaya yansıtılacak olması durumu.

Reuters’a konuşan konu hakkında bilgi sahibi bir bankacılık kaynağı “Bankalar müşterilerinin döviz işlemlerini piyasaya yansıtacak. Eskiden kendi bünyesinde tutabiliyorlardı” dedi.

Bir işlemciyse, “Bankaların bundan sonra alabileceği döviz pozisyonu ciddi azalmış durumda. Şu anda müşterilerin döviz bozdurduğu bir ortam var, dolayısıyla kararla bankaların önümüzdeki dönemde müşteri kaynaklı döviz işlemlerinin tamamını piyasaya yansıtması amaçlanıyor diyebiliriz” dedi.