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Yaramazlara biraz batar!

BDDK’dan bankalara bir ‘döviz’ düzenlemesi daha

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) düzenlemesine göre, bankaların net döviz pozisyonunun öz kaynakları içindeki payına ilişkin üst sınır yüzde 20’den yüzde 5’e çekildi.

Fotoğraf: AA

Düzenleme Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.


Değişiklikler kapsamında, bankaların yabancı para net pozisyonunun öz kaynağa oranı alınarak hesaplanan standart oran aşağı revize edildi.

Buna göre, mevcut uygulamada yüzde 20 düzeyinde belirlenmiş olan standart oran yüzde 5’e indirildi. Söz konusu değişiklik, 9 Ocak 2023’ten itibaren yürürlükte olacak.

Kurula, standart oranları dört katına kadar artırma veya dörtte birine kadar indirme yetkisi tanındı.

Yönetmelik hakkında

Yönetmelik, bankaların döviz varlık ve yükümlülükleri arasındaki ilgi ve dengelerin kurulmasını, ayrıca öz kaynaklarıyla uyumlu bir seviyede döviz pozisyonu tutmasını temin etmek amacıyla uygulayacakları net döviz pozisyonun öz kaynağa oranına ilişkin usul ve esasları belirliyor.

Söz konusu yönetmelik 2006’da yayımlanırken, son olarak 2014’te güncellenmişti.

Önceki düzenlemeler

BDDK geçen aylarda elinde belirli bir orandan fazla döviz nakdi olan şirketlerin bankalardan TL kredisi almasını sıkılaştırmış, TL ticari kredi almak isteyenlere de döviz varlığı sınırı getirmişti.

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