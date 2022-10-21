BDDK fazla dövizi olan şirketlerin TL cinsinden kredi almasını sıkılaştırdı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), elinde belirli bir orandan fazla döviz nakdi olan bağımsız denetime tabi şirketlerin bankalardan TL kredisi almasını sıkılaştırdı.

Fotoğraf: AA

Alınan yeni kararla daha önce döviz nakdi varlıklar için kullanılan 15 milyon TL sınırı, 10 milyon TL’ye indirildi.

Finansal tablolarına göre aktif toplamından veya son bir yıllık net satış hasılatından büyük olanı yüzde 10’nunu geçen şirketler olarak uygulanan kısıtlamaysa yüzde 5 olarak güncellendi.

Böylece kredi kullanabilecek işletmeler için kapsam daha da daraltıldı. Karar 1 Kasım’dan geçerli olacak.

Faiz indirilmişti

Merkez Bankası (MB), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın baskısıyla önceki gün faizi 150 baz puan daha düşürerek yüzde 10,5’e indirmişti.

Küresel merkez bankaları tarihi enflasyona karşı faizi artırırken Erdoğan’ın döviz karşısında büyük değer kaybeden TL’ye ve yüzde 83’ü aşan resmi enflasyona rağmen faizi indirmesi tepki çekiyor.

İktidar bir taraftan faizi indirirken diğer taraftan da TL’nin daha fazla değer kaybetmesini engellemek için BDDK kararlarında olduğu gibi çeşitli adımlar atıyor.