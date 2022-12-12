Üçüncü Kent Lokantası Sultanbeyli’de açıldı: İlk servis İmamoğlu’ndan

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) öğrencilerin ve dar gelirli emekçilerin ucuz, sağlıklı yemek yiyebilmesi için hayata geçirdiği Kent Lokantaları’nın üçüncüsü bugün Sultanbeyli’de açıldı.

Mehmet Akif Mahallesi’ndeki lokantanın açılış törenine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, öğrencilerle bir araya gelerek yemek servisi yaptı, birlikte yemek yedi.

Gelen yemekler erkenden bitiyor

Kent Lokantaları’ndan şimdiye kadar 170 bin kişinin faydalandığını aktaran İmamoğlu, Türkiye’de önemli bir geçim sorunu olduğunun altını çizdi:

“Özellikle öğrencilerin çok ihtiyacı olduğunu görüyorum. Bu konudaki temel fedakarlık, bizim gibi devletin önemli kurumlarına düşüyor. Biz de cesaretle kararlar alıp yol yürüyoruz. Kent Lokantaları’nın kapasitesine göre gelen yemekler erkenden bitiyor. Bu da insanlarımızın böyle bir alana ne kadar ihtiyaç duyduğunun göstergesi.”

Bu lokantaların sayısını artırmayı hedeflediklerini ve hedef kitlelerinin öğrencilerle işçiler olduğunu aktaran İmamoğlu şöyle devam etti:

“Toplam dokuz kent lokantası açmayı planlıyoruz. Ama ihtiyaç olması halinde, ‘daha fazla ne yapabiliriz’ diye de bakacağız. Tabii bir sınırı yok, bir kısıtı yok. Öğrenci geliyor da emekli gelmiyor; öyle bir şey yok. Emekli de geliyor, çalışan işçi de. Ama bizim hedef kitlemiz, birinci sırada öğrenciler. İkinci sırada da işçi kesimimize, özellikle belli yerlerde geliri çok olmayan işçilerimize böyle bir fırsat sunmaya gayret ediyoruz. Mümkün olduğu kadar da bu fiyatları koruyup insanlarımıza katkı vermek istiyoruz. İnsanlarımızın hep beraber zenginleşmesini istiyoruz.”

İmamoğlu daha sonra çalışanlar ve lokantadakilerle fotoğraf çektirdi.

Günlük 700 kişilik kapasitesi olan lokantada, dört çeşitten oluşan menü 29 liradan satılacak.